Polícia local barra acesso de jornalistas ao hotel da Seleção Brasileira nos EUA

Por volta das 8h45 (de Brasília) a Seleção Brasileira desembarcou na manhã desta terça-feira (2) em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde iniciará a fase final de preparação para a Copa do Mundo 2026. Pela primeira vez desde a convocação, o técnico Carlo Ancelotti contará com os 26 jogadores chamados para o torneio, visto que Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli se juntaram ao restante do elenco.

No entanto, a chegada da delegação foi marcada por um contratempo para a imprensa. A polícia local impediu a entrada dos jornalistas no hotel em Basking Ridge, que servirá de base para o Brasil durante toda a fase de grupos do Mundial.

De acordo com a corporação, o hotel é uma propriedade privada, o que motivou a restrição de acesso aos profissionais. Além disso, policiais também abordaram jornalistas ainda na rodoviária antes do deslocamento até o local onde a Seleção ficará hospedada.

Seleção em solo norte-americano

Para reduzir o desgaste da longa viagem, a CBF investiu em uma aeronave VIP equipada com 96 assentos de primeira classe. Assim, o voo durou cerca de dez horas. Após o desembarque, a delegação ainda enfrentou um trajeto de aproximadamente duas horas, considerando os procedimentos de imigração e o deslocamento até o hotel em Basking Ridge.

O primeiro trabalho da equipe nos Estados Unidos acontecerá às 18h (de Brasília) desta terça-feira (2), no Columbia Park Training. O local é o centro de treinamento do New York Red Bulls recentemente reformado. O local funcionará como quartel-general da Seleção durante o Mundial. A atividade acontecerá sem acesso da imprensa.

Antes da estreia na Copa, o Brasil ainda fará um último amistoso preparatório. Nesse sentido, a equipe enfrentará o Egito no próximo sábado (6), às 19h (de Brasília). Já a caminhada em busca do hexacampeonato começará oficialmente no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

Por fim, inserida no Grupo C da competição, a Seleção também enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Além disso, medirá forças com a Escócia, no dia 24, em Miami, fechando sua participação na primeira fase do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.