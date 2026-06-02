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Polícia local barra acesso de jornalistas ao hotel da Seleção Brasileira nos EUA

Polícia local barra acesso de jornalistas ao hotel da Seleção Brasileira nos EUA
Polícia local barra acesso de jornalistas ao hotel da Seleção Brasileira nos EUA -

Por volta das 8h45 (de Brasília) a Seleção Brasileira desembarcou na manhã desta terça-feira (2) em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde iniciará a fase final de preparação para a Copa do Mundo 2026. Pela primeira vez desde a convocação, o técnico Carlo Ancelotti contará com os 26 jogadores chamados para o torneio, visto que Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli se juntaram ao restante do elenco.

No entanto, a chegada da delegação foi marcada por um contratempo para a imprensa. A polícia local impediu a entrada dos jornalistas no hotel em Basking Ridge, que servirá de base para o Brasil durante toda a fase de grupos do Mundial.

De acordo com a corporação, o hotel é uma propriedade privada, o que motivou a restrição de acesso aos profissionais. Além disso, policiais também abordaram jornalistas ainda na rodoviária antes do deslocamento até o local onde a Seleção ficará hospedada.

Seleção em solo norte-americano

Para reduzir o desgaste da longa viagem, a CBF investiu em uma aeronave VIP equipada com 96 assentos de primeira classe. Assim, o voo durou cerca de dez horas. Após o desembarque, a delegação ainda enfrentou um trajeto de aproximadamente duas horas, considerando os procedimentos de imigração e o deslocamento até o hotel em Basking Ridge.

O primeiro trabalho da equipe nos Estados Unidos acontecerá às 18h (de Brasília) desta terça-feira (2), no Columbia Park Training. O local é o centro de treinamento do New York Red Bulls recentemente reformado. O local funcionará como quartel-general da Seleção durante o Mundial. A atividade acontecerá sem acesso da imprensa.

Antes da estreia na Copa, o Brasil ainda fará um último amistoso preparatório. Nesse sentido, a equipe enfrentará o Egito no próximo sábado (6), às 19h (de Brasília). Já a caminhada em busca do hexacampeonato começará oficialmente no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

Por fim, inserida no Grupo C da competição, a Seleção também enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Além disso, medirá forças com a Escócia, no dia 24, em Miami, fechando sua participação na primeira fase do torneio.

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