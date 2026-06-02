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Protesto gera confronto com polícia na Cidade do México às vésperas da Copa

Protesto gera confronto com polícia na Cidade do México às vésperas da Copa
Protesto gera confronto com polícia na Cidade do México às vésperas da Copa -

A Cidade do México registrou, nesta segunda-feira, uma manifestação de professores que terminou em confronto com a polícia local. O protesto acontece a apenas dez dias da abertura da Copa do Mundo de 2026, competição que terá sua partida inaugural justamente na capital mexicana.

Durante o ato, um grupo de manifestantes rompeu uma das barreiras de isolamento instaladas na praça Zócalo, local que abriga a sede do governo e onde também funciona uma fan fest preparada para transmitir os jogos do Mundial a partir do dia 11 de junho.

Em seguida, a polícia da Cidade do México atuou para dispersar os participantes e utilizou bombas de gás lacrimogêneo, segundo informações divulgadas pela agência de notícias AFP. As imagens do confronto rapidamente repercutiram nas redes sociais e na imprensa local.

A Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) organiza a mobilização. Entre as principais reivindicações do sindicato estão reajustes salariais, mudanças no sistema previdenciário e alterações na política educacional do país.

Ao comentar a realização da Copa do Mundo, um representante sindical defendeu a suspensão das atividades ligadas ao torneio. “A fan zone precisa ser fechada. Uma causa como a nossa deve ter prioridade. É muito mais importante do que esse entretenimento”, declarou à AFP.

Por outro lado, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira que mantém diálogo com os professores. Segundo ela, limitações orçamentárias impedem o atendimento de algumas demandas, embora outras reivindicações possam avançar nas negociações.

A Copa do Mundo começa no próximo dia 11 de junho. Na abertura, México e África do Sul se enfrentam às 16h (de Brasília), no estádio Azteca, na Cidade do México.

México usa voz de Roberto Bolaños para anunciar convocados da Copa

A Seleção Mexicana chamou atenção ao anunciar os 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026 por meio de um vídeo narrado pela voz de Roberto Bolaños, intérprete do personagem Chaves.

Para isso, a equipe utilizou Inteligência Artificial (IA) para recriar a voz do artista. Dessa forma, a publicação rapidamente repercutiu entre os torcedores e, além disso, recebeu comentários positivos nas redes sociais.

Intitulado “O Chamado”, o vídeo valoriza tradições e costumes do México. Ao mesmo tempo, a produção reforça a identidade nacional e aproxima os torcedores da seleção às vésperas da Copa do Mundo.

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