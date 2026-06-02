Arrascaeta vira personagem em projeto voltado para público infantil

No imaginário dos fãs, especialmente do público infantil, jogadores como Arrascaeta vão muito além de craques em campo e se tornam verdadeiros ídolos. Pensando nisso, a agência AG2A decidiu elevar o camisa 10 do Flamengo a um novo patamar e, assim, criou o Arrasquinha, versão cartunizada do atleta. As vendas já estão abertas no site www.oficialarrasquinha.com.br.

Dessa forma, o camisa 10 ganhou uma versão infantil em formato de pelúcia colecionável. Além disso, o projeto integra uma iniciativa idealizada pela AG2A, que busca transformar grandes nomes do esporte em produtos de conexão com o público.

“O amor que sinto pelo Flamengo é um sentimento que mudou minha vida. Os títulos que conquistamos e as marcas que alcancei com o manto me orgulham muito. Por isso, estou muito honrado com o lançamento do Arrasquinha, um personagem que vai reforçar nossos laços, aproximar ainda mais a gente e que espero que sirva de inspiração na formação de novos rubro-negros. Seguiremos ainda mais juntos para um Flamengo cada vez mais forte”, declara Arrascaeta.

Segundo a AG2A, que atua desde 2017, a proposta busca redefinir a conexão entre marcas e consumidores. Além disso, a agência aposta na transformação de atletas e personalidades do entretenimento em ativos de longo prazo no mercado. Nesse contexto, o Arrasquinha simboliza essa estratégia ao explorar o esporte como plataforma de comunicação.

Arrascaeta expande marca com produtos e série animada para o público infantil

O projeto também lança uma linha completa de produtos, como pelúcias já disponíveis, mini-players de vinil, material escolar, vestuário e itens de festa infantil. Além disso, o e-commerce oficial já comercializa os itens, enquanto a empresa avança em negociações com diferentes setores para ampliar o licenciamento da marca.

Por outro lado, o personagem não se limita ao universo colecionável. Ele também integra um projeto de impacto social voltado para crianças brasileiras e, nesse contexto, dá origem à série animada “As Aventuras do Arrasquinha”, produzida por uma empresa especializada em animação.

Os episódios terão entre 1 e 2 minutos e, assim, devem estrear em outubro, em uma ação que une o Dia das Crianças ao Dia do Flamengo. Além disso, o conteúdo será distribuído em plataformas digitais como Instagram, TikTok, YouTube Shorts e Kwai, com foco em crianças de 4 a 12 anos e temas como diversidade, inclusão, dedicação e trabalho em equipe.

Por fim, o lançamento do projeto acompanha um dos melhores momentos da carreira de Giorgian de Arrascaeta, que se prepara para disputar sua terceira Copa do Mundo consecutiva. Em 2025, o uruguaio foi eleito Rei da América pelo jornal El País, recebeu o prêmio da Conmebol de Herói da Libertadores, conquistou a Bola de Ouro da ESPN como melhor jogador da temporada no Brasil e foi nomeado craque do Brasileirão pela CBF.

Arrasquinha une futebol e impacto social em projeto de Arrascaeta

O projeto também nasce com um compromisso público inédito no licenciamento de atletas. Dessa forma, 1% de todo o faturamento bruto será destinado ao “Craque na Vida”, fundo de impacto social da marca.

Além disso, os recursos vão financiar escolinhas de futebol, compra de material escolar para crianças em comunidades vulneráveis e projetos culturais que levam teatro e animação a regiões sem acesso. Paralelamente, a iniciativa também prevê parcerias com instituições de referência no apoio a crianças em tratamento de doenças graves e oncológicas, entre outras ações. O projeto segue alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“A realização de um sonho vai muito além de um momento de alegria, ela proporciona bem-estar emocional, força e esperança. Aqui no Brasil, muitos dos sonhos que realizamos estão ligados ao universo do futebol, desde ser jogador até conhecer o estádio do coração. O sonho inspira, acolhe, conecta e fortalece crianças que enfrentam doenças graves. Ver iniciativas como o Arrasquinha, unindo entretenimento, esporte e impacto social, é uma forma muito poderosa de levar esperança para tantas famílias”, afirma Juliana Ayrosa, CEO da Make-A-Wish Brasil.

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