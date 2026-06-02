Arrascaeta sofre lesão e pode ser cortado da Copa

O meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, pode ser cortado da Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. Afinal, o jogador sentiu problemas em uma das panturrilhas durante um treino da Celeste e corre risco de ficar fora do Mundial.

O jogador, que já se recupera de uma fratura na clavícula direita, realizará exames nesta terça-feira (2/6) visando detectar a gravidade da lesão. Dessa forma, segundo informações do “Paparazzo Rubro-Negro”, Arrasca pode perder a Copa do Mundo. O Uruguai está no Grupo H ao lado de Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde.

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A federação uruguaia, aliás, já informou ao Flamengo sobre a situação. É normal, afinal, a troca de informações entre delegações de seleções junto ao departamento médico do clube carioca. Arrascaeta sofrera a lesão durante partida contra o Estudiantes (ARG), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Na ocasião, ele saiu ainda aos 15′ da primeira etapa com dores no ombro direito, encaminhando-se diretamente a um hospital próximo ao estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Dessa forma, após detecção de fratura na região, o uruguaio passou por cirurgia para corrigir o problema. Mesmo lesionado, ganhou oportunidade com Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo.

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