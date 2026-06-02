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Alemanha embarca rumo aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo

Alemanha embarca rumo aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo
Alemanha embarca rumo aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo -

A seleção da Alemanha embarcou, nesta terça-feira (2), para os Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo de 2026. Assim, a delegação deixou Frankfurt e seguiu rumo a um dos países que irão sediar o Mundial com o foco voltado para a estreia na competição. Por lá, ficará hospedada em Winston-Salem, Carolina do Norte, e treinará na Universidade Wake Forest.

No entanto, antes do primeiro compromisso pelo Mundial, os alemães realizarão um amistoso preparatório contra os Estados Unidos. O duelo está marcado para o dia 6 de junho, no estádio Soldier Field, em Chicago.

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