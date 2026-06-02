Alemanha embarca rumo aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo

A seleção da Alemanha embarcou, nesta terça-feira (2), para os Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo de 2026. Assim, a delegação deixou Frankfurt e seguiu rumo a um dos países que irão sediar o Mundial com o foco voltado para a estreia na competição. Por lá, ficará hospedada em Winston-Salem, Carolina do Norte, e treinará na Universidade Wake Forest.
No entanto, antes do primeiro compromisso pelo Mundial, os alemães realizarão um amistoso preparatório contra os Estados Unidos. O duelo está marcado para o dia 6 de junho, no estádio Soldier Field, em Chicago.
Em seguida, os alemães farão sua estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho. Na ocasião, a equipe tetracampeã (1954, 1974, 1990 e 2014) do mundo enfrentará Curaçao em busca dos primeiros pontos no torneio.
Por fim, vale lembrar que a seleção integra o Grupo E da competição. Além de Curaçao, a Alemanha terá pela frente Costa do Marfim e Equador na fase de grupos do Mundial para tentar uma vaga na segunda fase (16 avos).
Veja a lista de convocados da Alemanha para a Copa
Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Alexander Nubel (Stuttgart);
Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), David Raum (Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern de Munique) e Malick Thiaw (Newcastle);
Meias/Atacantes: Nadiem Amiri (Mainz), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) e Nick Woltemade (Newcastle).
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