Fluminense consolida força nas três frentes e repete histórico de sucesso antes da Copa do Mundo

O Fluminense carimbou o passaporte para a pausa do calendário do futebol de forma extremamente positiva. O momento atual dá motivos de sobra para o torcedor sorrir, uma vez que o clube garantiu a classificação para as oitavas de final tanto da Copa Libertadores quanto da Copa do Brasil. Além disso, o Tricolor se mantém firme no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro.

Essa situação confortável ganha contornos mais claros quando analisamos a tabela de classificação. Após dezoito rodadas disputadas, a equipe carioca ocupa a terceira posição do Brasileirão com 31 pontos conquistados.

Ao longo dessa caminhada, o time acumulou nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Embora a distância para o líder Palmeiras seja de dez pontos, a vice-liderança do Flamengo está a apenas três pontos de alcance.

Essa presença marcante no topo da tabela, por sinal, não chega a ser uma novidade para o clube das Laranjeiras. Desde que o formato de pontos corridos passou a reger o Brasileirão, em 2003, o Fluminense costuma apresentar um desempenho consistente justamente nos momentos que antecedem a paralisação para a Copa do Mundo.

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Estabilidade histórica do Fluminense

O retrospecto histórico comprova essa tendência de estabilidade. Em 2010, ano em que o elenco faturou a taça nacional, o Fluminense ostentava a vice-liderança antes do início do Mundial. Da mesma forma, o time assegurou a terceira colocação nas edições de 2006 e 2014. Já no ano de 2018, o clube entrou na pausa ocupando o quarto lugar.

Diante desse cenário, o Tricolor atingiu a pausa do campeonato dentro do G4 em quatro das cinco edições de pontos corridos que coincidiram com a Copa do Mundo.

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