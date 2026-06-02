Flamengo anuncia novo técnico do sub-20

O Flamengo anunciou na tarde desta terça-feira (2/6) a contratação do técnico Marcelo Salazar para dirigir a equipe sub-20. Contratado até dezembro de 2027, o treinador, que vai completar 48 anos em julho, comandou o time sub-21 do Al-Nassr (SAU) até o mês passado. Ele chega para substituir o demitido Bruno Pivetti. O auxiliar Sandro Sargentim, de 48 anos, também chegará ao Rubro-Negro para compor a comissão técnica da categoria.

Nascido no Recife, Salazar tem as licenças Pro da CBF e da Conmebol e começou a sua trajetória no futebol árabe em 2017. Além disso, trabalhou como auxiliar técnico do time principal do Al-Nassr, em 2021.

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Marcelo Salazar e Sandro Sargentim, aliás, já começam os trabalhos na tarde desta quarta-feira (3/6), no Ninho do Urubu. Pouco antes, às 9h30 (de Brasília), Salazar será apresentado à imprensa no CT. O próximo compromisso do Flamengo será na próxima terça-feira (9/6), pelo Brasileirão Sub-20, contra o Athletico, às 15h, na Gávea.

Por lá, o Rubro-Negro carioca chega na nona colocação, com 21 pontos após 14 rodadas. Assim, está a um ponto do Bahia, time que abre o G8, grupo dos que se classificam às quartas de final do torneio. Já o Furacão é o sexto, também com 22.

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