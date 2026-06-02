Com Memphis de 10, Holanda divulga numeração completa para a Copa

A seleção da Holanda confirmou, nesta terça-feira (2), a numeração oficial dos jogadores para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Nesse sentido, o atacante Memphis Depay, do Corinthians, ficou com a tradicional camisa 10 da equipe e manterá o mesmo número que utilizou durante as Eliminatórias europeias para o torneio.

Já o zagueiro Virgil van Dijk será o capitão da seleção holandesa na competição. A confirmação partiu do técnico Ronald Koeman, que também revelou ter deixado a escolha dos números das camisas sob responsabilidade dos próprios atletas.

Vice-campeã em três edições, a seleção tentará conquistar seu primeiro título. Em 2022, eles deixaram a competição após a eliminação para a Argentina nas quartas de final, nos pênaltis. Na Eurocopa de 2024, os comandados de Koeman chegaram à semifinal.

Dessa forma, a Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Japão, Suécia e Tunísia. A estreia é no dia 14 de junho contra a seleção japonesa, às 17h ( de Brasília). O grupo, portanto, cruza com a chave do Brasil. Afinal, o líder da chave de um enfrenta o vice-líder do outro no primeiro mata-mata (16 avos). Diante disso, os holandeses podem ser os primeiros adversários da seleção brasileira na fase eliminatória.

Por fim, a Copa do Mundo 2026 ocorre nos Estados Unidos, Canadá e México. Com 104 jogos ao todo, a estreia da competição está marcada para o dia 11 de junho, no duelo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca. O mata-mata começará no dia 28 de junho, enquanto a final será no dia 19 de julho, no Estádio MetLife.

Confira a relação completa da numeração dos jogadores da Holanda

1. Bart Verbruggen

2. Jurriën Timber

3. Marten de Roon

4. Virgil van Dijk

5. Nathan Aké

6. Jan Paul van Hecke

7. Justin Kluivert

8. Ryan Gravenberch

9. Wout Weghorst

10. Memphis Depay

11. Cody Gakpo

12. Mats Wieffer

13. Robin Roefs

14. Tijjani Reijnders

15. Micky van de Ven

16. Guus Til

17. Noa Lang

18. Donyell Malen

19. Brian Brobbey

20. Teun Koopmeiners

21. Frenkie de Jong

22. Denzel Dumfries

23. Mark Flekken

24. Crysencio Summerville

25. Jorrel Hato

26. Quinten Timber