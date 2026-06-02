Guardiola descarta oferta para comandar time de Messi, diz jornal

Pep Guardiola recusou uma oferta de David Beckham para ser o novo técnico do Inter Miami, de acordo com informações do jornal inglês “The Mirror”. O ex-comandante do Manchester City, segundo a publicação, tornou-se prioridade de Beckham para substituir Javier Mascherano, que deixou o cargo recentemente.

A diretoria do clube da Florida aguardava a resposta do espanhol antes de avançar em outras alternativas. Afinal, a ideia era convencê-lo a se mudar imediatamente para os Estados Unidos e, assim, voltar a trabalhar ao lado de Lionel Messi, com quem vivenciou um ciclo vitorioso no Barcelona.

Leia mais notícias de Futebol Internacional

Contudo, Guardiola deixou claro que não pretende retornar ao futebol neste momento. Após encerrar sua longa passagem pelo Manchester City ao fim da última temporada, o técnico decidiu se afastar para um período sabático.

Por fim, o veículo europeu destaca que o foco do treinador multicampeão é descansar por uma temporada inteira. Isso porque a prioridade atual consiste em dedicar mais tempo à família, o que afasta qualquer possibilidade de aceitar um novo desafio profissional no curto prazo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.