Cruzeiro prepara reforços de peso após vaga na Libertadores

O Cruzeiro chega à pausa para a Copa do Mundo em um cenário bem diferente daquele vivido nos primeiros meses da temporada. Após um início irregular, a equipe ganhou consistência com a chegada de Artur Jorge, reagiu no Brasileirão e ainda conquistou uma vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Com o atual campeão Flamengo sendo a sua maior preocupação na sequência do torneio, a Raposa trabalha nos bastidores para entregar um elenco ainda mais competitivo ao treinador português. O confronto promete ser um dos mais aguardados do mata-mata no Maracanã e no Mineirão.

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Diretoria define prioridades para a janela

A classificação do Cabuloso fortaleceu o planejamento para a janela de transferências. A avaliação é de que o elenco precisa de reforços pontuais, no entanto, de impacto imediato. A estratégia adotada nesse sentido é priorizar jogadores experientes e já consolidados no mercado, evitando investimentos em atletas de perfil mais experimental.

Entre as posições prioritárias está a lateral esquerda. O setor é monitorado desde o início do ano e segue no topo de carências. Além disso, a busca por um zagueiro continua ativa. Igor Júlio aparece como um dos principais alvos da diretoria, embora as negociações ainda dependam de avanços junto ao Brighton, da Premier League, para que um acordo seja alcançado.

Outro tema que recebe atenção especial envolve a meta celeste. Com Cássio de molho, o jovem Otávio assumiu a titularidade e mostrou resultado. Ainda assim, a pouca experiência do goleiro faz o Cruzeiro manter alternativas sob observação. John, atualmente no Nottingham Forest, também da EPL, e com histórico de trabalho ao lado de Artur Jorge, segue monitorado. Por outro lado, Rafael foi procurado anteriormente, mas optou por manter o plano se aposentar no Morumbi.

Com recursos reservados para a próxima janela e objetivos ambiciosos no segundo semestre, o Cruzeiro pretende aproveitar o período sem jogos para acelerar negociações. A expectativa é de que os próximos movimentos do mercado sejam decisivos para definir até onde a equipe poderá chegar na disputa por títulos ainda em 2026.

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