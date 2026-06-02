Turquia divulga convocados para Copa do Mundo de 2026

A Turquia divulgou nesta terça-feira (2) a convocação para a Copa do Mundo de 2026. A seleção turca chega para o Mundial com uma equipe jovem e talentosa, com potencial para ser uma das surpresas. Dessa forma, a lista do técnico Vincenzo Montella conta com nomes como o atacante Arda Güler, do Real Madrid, e Kenan Yildiz, da Juventus, além do meia do Hakan Çalhanoglu, da Inter de Milão.
A última vez que a Turquia disputou a Copa do Mundo aconteceu em 2002, ano do pentacampeonato do Brasil. Na época, aliás, os turcos surpreenderam e terminaram em terceiro lugar. Em 2026, a equipe turca ficou no Grupo D, junto com os anfitriões Estados Unidos, além do Paraguai e Austrália. Dessa forma, a estreia será no dia 14, às 1h (de Brasília), contra os australianos.
Convocados da Turquia:
GOLEIROS: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahce) e Ugurcan Cakir (Galatasaray);
DEFENSORES: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim), Akaydin (Çaykur Rizespor) e Zeki Celik (Roma);
MEIO-CAMPISTAS: Hakan Calhanoglu (Inter de Milão), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Besiktaş) e Salih Ozcan (Borussia Dortmund);
ATACANTES: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce) e Yunus Akgun (Galatasaray).
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