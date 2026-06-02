Grêmio prepara limpa no elenco e mira R$ 150 milhões em vendas

O Grêmio se movimenta nos bastidores para promover uma reformulação importante durante a próxima janela de transferências. Enquanto monitora o mercado em busca de reforços para o elenco de Luís Castro, a direção também trabalha em um plano de redução de despesas e aumento de receitas, com foco no equilíbrio financeiro para a sequência da temporada.

LEIA MAIS: Grêmio anuncia saída do vice-presidente de futebol

A meta estabelecida pelo clube é diminuir em cerca de R$ 5 milhões os custos mensais do departamento de futebol. Atualmente, a folha salarial gira em torno de R$ 23 milhões, valor considerado elevado pela diretoria. Diante desse cenário, o Tricolor Gaúcho avalia liberar atletas que possam despertar interesse de outros mercados.

Saídas podem abrir espaço para novos investimentos

Entre os nomes que não terão obstáculos em caso de propostas estão João Pedro, Dodi, Monsalve, Willian e André Henrique. O colombiano Monsalve aparece no radar do Coritiba, enquanto Willian recebeu consultas de equipes dos Estados Unidos e também do futebol dos Emirados Árabes Unidos. As conversas ainda estão em estágio inicial, mas a direção gremista as acompanham de perto.

Gustavo Martins, Viery, Noriega e Gabriel Mec, por outro lado, aparecem entre os atletas mais valorizados do clube. O quarteto desperta atenção de clubes de fora do Brasil e pode receber propostas relevantes nos próximos meses.

Além da redução da folha salarial, o clube também traçou uma meta ambiciosa para o mercado. Internamente, a expectativa é arrecadar cerca de R$ 150 milhões com negociações ao longo da janela. Desse modo, os principais ativos do elenco são jovens que vêm ganhando espaço no grupo principal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.