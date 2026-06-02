País que pode sumir do mapa sonha em jogar Copa do Mundo

O Kiribati, país localizado no Oceano Pacífico, sonha em jogar a Copa do Mundo. Contudo, não é uma situação simples. É algo, aliás, bem longe da realidade. Afinal, possui pouco mais de 100 mil habitantes e apresenta prognósticos preocupantes: devido ao aumento do nível do mar, que acontece como consequência das mudanças climáticas, o local pode desaparecer do mapa nos próximos anos.

“O futebol é a nossa paixão e, apesar de nossa pequena extensão territorial, sonhamos grande. A Copa do Mundo de 2030 pode ser a nossa última chance de celebrar o futebol como uma nação e nós queremos estar lá. Isso não é apenas sobre futebol, é sobre construir algo do zero. Um legado, uma história que o mundo sempre vai se lembrar”, disse Eriati Reebo, presidente da Federação das Ilhas Kiribati.

Para disputar a Copa do Mundo de 2030, a Seleção de Kiribati está em processo de filiação à Confederação de Futebol da Oceania. Além disso, o país realizará um trabalho de profissionalização esportivo que visa atrair nomes consagrados do esporte mundial para compor a equipe técnica. Portanto, a ideia é buscar a classificação por meio das Eliminatórias da Oceania.

O Kiribati é o único país do mundo que está presente nos quatro hemisférios (Norte, Sul, Ocidental e Oriental), além de ser a primeira nação do planeta a celebrar o Ano Novo. O local, aliás, conta com o gilbertês e o inglês como idiomas oficiais e o seu ponto mais alto possui apenas 81 metros. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente é aliado do Kiribati neste projeto.

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