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País que pode sumir do mapa sonha em jogar Copa do Mundo

País que pode sumir do mapa sonha em jogar Copa do Mundo
País que pode sumir do mapa sonha em jogar Copa do Mundo -

O Kiribati, país localizado no Oceano Pacífico, sonha em jogar a Copa do Mundo. Contudo, não é uma situação simples. É algo, aliás, bem longe da realidade. Afinal, possui pouco mais de 100 mil habitantes e apresenta prognósticos preocupantes: devido ao aumento do nível do mar, que acontece como consequência das mudanças climáticas, o local pode desaparecer do mapa nos próximos anos.

“O futebol é a nossa paixão e, apesar de nossa pequena extensão territorial, sonhamos grande. A Copa do Mundo de 2030 pode ser a nossa última chance de celebrar o futebol como uma nação e nós queremos estar lá. Isso não é apenas sobre futebol, é sobre construir algo do zero. Um legado, uma história que o mundo sempre vai se lembrar”, disse Eriati Reebo, presidente da Federação das Ilhas Kiribati.

Para disputar a Copa do Mundo de 2030, a Seleção de Kiribati está em processo de filiação à Confederação de Futebol da Oceania. Além disso, o país realizará um trabalho de profissionalização esportivo que visa atrair nomes consagrados do esporte mundial para compor a equipe técnica. Portanto, a ideia é buscar a classificação por meio das Eliminatórias da Oceania.

O Kiribati é o único país do mundo que está presente nos quatro hemisférios (Norte, Sul, Ocidental e Oriental), além de ser a primeira nação do planeta a celebrar o Ano Novo. O local, aliás, conta com o gilbertês e o inglês como idiomas oficiais e o seu ponto mais alto possui apenas 81 metros. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente é aliado do Kiribati neste projeto.

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