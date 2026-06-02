Inglaterra divulga numeração oficial para a disputa da Copa do Mundo

A Inglaterra anunciou, nesta terça-feira (2), a numeração oficial dos jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Sem mudanças inesperadas, Harry Kane seguirá com a camisa 9, enquanto Jude Bellingham assumirá a tradicional camisa 10, símbolo do protagonismo da nova geração inglesa.

No gol, Jordan Pickford continuará com a camisa 1 e a condição de titular da seleção. Além disso, a defesa terá jogadores como Stones (5), Guéhi (6) e Konsa (2). Já o meio-campo contará com Rice vestindo a 4 e jovens talentos em ascensão, como Mainoo (16) e Anderson (8).

O setor ofensivo reunirá algumas das principais estrelas da equipe. Além de Kane, a Inglaterra apostará em Saka com a camisa 7, Rashford com a 11 e Watkins com a 19 para buscar o sucesso no torneio.

Os ingleses disputarão o Grupo L da Copa do Mundo ao lado de Croácia, Gana e Panamá. Assim, a estreia acontecerá no dia 17 de junho, em Dallas, contra os croatas, na busca pelo segundo título mundial. Até porque, esta temporada faz 60 anos da histórica campanha de 1966.

Por fim, vale lembrar que a Inglaterra terminou como vice-campeã das duas Eurocopas mais recentes, alcançou a semifinal da Copa de 2018 e chegou às quartas de final em 2022.

Veja a numeração da Inglaterra para a Copa 1 – Pickford

2 – Konsa

3 – O’Reilly

4 – Rice

5 – Stones

6 – Guéhi

7- Saka

8 – Anderson

9 – Kane

10 – Bellingham

11 – Rashford

12 – Livramento

13 – Henderson

14 – Henderson

15 – Burn

16 – Mainoo

17 – Rogers

18 – Gordon

19 – Watkins

20 – Madueke

21 – Eze

22 – Toney

23 – Trafford

24 – James

25 – Spence

26 – Quansah

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