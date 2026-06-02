Inglaterra divulga numeração oficial para a disputa da Copa do Mundo

A Inglaterra anunciou, nesta terça-feira (2), a numeração oficial dos jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Sem mudanças inesperadas, Harry Kane seguirá com a camisa 9, enquanto Jude Bellingham assumirá a tradicional camisa 10, símbolo do protagonismo da nova geração inglesa.
No gol, Jordan Pickford continuará com a camisa 1 e a condição de titular da seleção. Além disso, a defesa terá jogadores como Stones (5), Guéhi (6) e Konsa (2). Já o meio-campo contará com Rice vestindo a 4 e jovens talentos em ascensão, como Mainoo (16) e Anderson (8).
O setor ofensivo reunirá algumas das principais estrelas da equipe. Além de Kane, a Inglaterra apostará em Saka com a camisa 7, Rashford com a 11 e Watkins com a 19 para buscar o sucesso no torneio.
Os ingleses disputarão o Grupo L da Copa do Mundo ao lado de Croácia, Gana e Panamá. Assim, a estreia acontecerá no dia 17 de junho, em Dallas, contra os croatas, na busca pelo segundo título mundial. Até porque, esta temporada faz 60 anos da histórica campanha de 1966.
Por fim, vale lembrar que a Inglaterra terminou como vice-campeã das duas Eurocopas mais recentes, alcançou a semifinal da Copa de 2018 e chegou às quartas de final em 2022.
Veja a numeração da Inglaterra para a Copa
1 – Pickford
2 – Konsa
3 – O’Reilly
4 – Rice
5 – Stones
6 – Guéhi
7- Saka
8 – Anderson
9 – Kane
10 – Bellingham
11 – Rashford
12 – Livramento
13 – Henderson
14 – Henderson
15 – Burn
16 – Mainoo
17 – Rogers
18 – Gordon
19 – Watkins
20 – Madueke
21 – Eze
22 – Toney
23 – Trafford
24 – James
25 – Spence
26 – Quansah
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