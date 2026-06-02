Internacional aguarda decisão de Thiago Maia sobre renovação

O Internacional entrou em uma semana decisiva para o futuro de Thiago Maia. Com contrato válido somente até dezembro, o volante recebeu uma proposta de renovação e agora avalia os próximos passos da carreira. A direção colorada aguarda uma resposta nos próximos dias para encaminhar uma definição antes da reabertura da janela de transferências.

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As conversas entre o clube gaúcho e o jogador não são recentes. As negociações acontecem há alguns meses e, desde que a oferta foi apresentada, o staff do atleta analisa as condições propostas. O cenário exige atenção porque, dentro de um mês, Thiago Maia estará apto a assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Beira-Rio sem custos ao término do vínculo atual.

Renovação pode proteger o clube no mercado

Mesmo que um acordo seja fechado, a permanência do volante para o restante da temporada não está garantida. Nos bastidores, o entendimento é que a renovação também serviria para proteger o patrimônio do clube diante de possíveis investidas do mercado. Dessa forma, o Inter teria direito à compensação financeira em uma eventual negociação futura.

O Santos aparece como um dos interessados mais atentos à situação. O Peixe já buscou informações sobre Thiago Maia em outras oportunidades e continua monitorando os desdobramentos das tratativas. Enquanto isso, o jogador vive um momento diferente dentro do elenco colorado e perdeu espaço nas últimas semanas sob o comando de Paulo Pezzolano.

A condição de reserva ficou evidente na derrota para o Bragantino, última partida antes da paralisação para a Copa do Mundo. Na ocasião, o meio-campista permaneceu durante os 90 minutos no banco. Em 2026, ele soma 15 partidas disputadas, apenas quatro delas como titular, além de um gol marcado.

Contratado junto ao Flamengo em 2024, Thiago Maia teve sua chegada cercada por dificuldades financeiras envolvendo o pagamento da transferência. A situação acabou solucionada posteriormente com a negociação do zagueiro Vitão para o clube carioca. Desde então, o volante acumulou 96 partidas pelo Internacional, marcou cinco gols, distribuiu seis assistências e participou da conquista do Gauchão, mantendo vínculo com uma das recentes fases de reconstrução do clube.

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