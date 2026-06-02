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Michael B. Jordan comenta gol de Rayan na vitória do Brasil contra o Panamá

Michael B. Jordan comenta gol de Rayan na vitória do Brasil contra o Panamá
Michael B. Jordan comenta gol de Rayan na vitória do Brasil contra o Panamá -

O gol de Rayan na goleada do Brasil por 6 a 2 sobre o Panamá ganhou repercussão até fora do mundo do futebol. Além disso, a jogada chamou atenção do ator norte-americano Michael B. Jordan, vencedor do Oscar de Melhor Ator neste ano pelo filme Pecadores, que interagiu nas redes sociais com uma publicação sobre o lance do atacante brasileiro.

A interação aconteceu em uma foto de Rayan publicada pelo Bournemouth nas redes sociais após a atuação do jogador pela Seleção Brasileira. Na publicação, o astro de Hollywood reagiu ao momento com a bandeira do Brasil, o que rapidamente repercutiu entre os torcedores.

Além disso, Michael B. Jordan mantém uma ligação direta com o clube inglês. Desde 2022, ele integra o grupo de investidores liderado pelo empresário Bill Foley, proprietário do Bournemouth, e acompanha de perto o dia a dia da equipe, interagindo com frequência em publicações dos jogadores.

Fora das ações no futebol, o ator e produtor é conhecido mundialmente por seus papéis nas franquias Creed e Pantera Negra. Em março deste ano, ele venceu o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em Pecadores, superando o brasileiro Wagner Moura.

Seleção Brasileira fará último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo

Antes da estreia na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda realiza um último amistoso preparatório. Dessa forma, a equipe ajusta os últimos detalhes e entra em campo no próximo sábado (6), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Egito, em mais uma oportunidade de testes para a comissão técnica.

Em seguida, o Brasil dá início oficialmente à sua caminhada em busca do hexacampeonato no dia 13 de junho. Na estreia, a Seleção mede forças com o Marrocos em Nova Jersey, em um confronto que marca o começo da trajetória brasileira no torneio.

Além disso, a equipe comandada pela comissão técnica integra o Grupo C da competição e terá uma sequência decisiva logo na primeira fase. No dia 19, o Brasil enfrenta o Haiti, às 19h30 (horário de Brasília).

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