Argentina tem o retorno de lesionados em treino nos Estados Unidos

A Argentina teve uma boa notícia no primeiro treino com todos os 26 convocados para a Copa do Mundo. Afinal, o zagueiro Cristian Romero e o atacante Julián Alvarez, que estavam lesionados, ficaram 100% à disposição do técnico Lionel Scaloni para o Mundial. A dupla treinou normalmente na última segunda-feira (1), em Kansas City, nos Estados Unidos, onde fica sediada a base dos Hermanos.

“Os jogadores Cristian Romero e Julián Álvarez treinaram normalmente com o resto da equipe durante a sessão de treinos de segunda-feira e estão à disposição da comissão técnica a partir de agora”, informou o boletim médico divulgado pela seleção, de acordo com o jornal “Olé”.

Zagueiro do Tottenham, Romero lesionou o ligamento colateral lateral do joelho direito, no dia 12 de abril, e ficou em treinamento intensivo desde então. O problema ocorreu em jogo contra o Sunderland, pela Premier League.

Já Alvarez, do Atlético de Madrid, sofreu uma entorse no jogo de ida semifinal da Champions League, diante do Arsenal, na capital espanhola, no dia 29 de abril. Ele jogou a partida de volta à base de injeções para dor. Com a eliminação do Colchonero, o atacante não voltou a atuar pelo clube na temporada.

No próximo sábado (6), a Argentina faz amistoso diante de Honduras e, em seguida, fecha sua preparação contra a Islândia, na terça-feira (9). A estreia ocorrerá somente no dia 16, diante da Argélia. A atual campeã mundial enfrentará ainda a Áustria (22) e Jordânia (27) pelo Grupo J.

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