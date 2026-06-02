Bélgica vence a Croácia em amistoso preparatório para a Copa

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, a Bélgica levou a melhor sobre a Croácia, nesta terça-feira (2/6), no Stadion HNK Rijeka, em Rijeka, no país croata. Graças a gols do volante Tielemans e do centroavante Lukaku, os belgas venceram por 2 a 0 em duelo entre as últimas duas responsáveis por eliminar a Seleção Brasileira nas Copas de 2018 e 2022.

LEIA MAIS: Guardiola descarta oferta para comandar time de Messi, diz jornal

O jogo

A partida não foi animadora para a seleção da casa. Afinal, mesmo jogando diante de sua torcida, o time do técnico Zlatko Dalic mal incomodou o goleiro Courtois. No primeiro tempo, aliás, foram apenas duas finalizações, com somente uma ao alvo. Já a Bélgica foi melhor no comando das ações, ainda que sem muito brilho.

Não à toa, chegou ao primeiro gol do jogo aos 38′ da etapa inicial. Doku, craque do Manchester City, fez grande jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Após bate-rebate, a bola ficou com Tielemans, que bateu de esquerda para mandar no cantinho de Livakovic e abrir o marcador.

A melhor chance para a Croácia empatar o jogo saiu aos 15′ do segundo tempo. Foi quando Budimir recebeu cruzamento da esquerda e, completamente livre, tentou cabecear no ângulo de Courtois. Por capricho, a bola bateu no travessão e foi para tiro de meta, para alívio do arqueiro do Real Madrid. No fim, Pasalic tentou em chute de fora da área, mas mandou à direita do goleiro. Ainda houve tempo para Lukaku fechar o caixão croata: ele recebeu em profundidade e, de canhota, mandou forte para fazer 2 a 0 e dar números finais ao duelo, já aos 45+5′.

Próximos passos

Cada seleção ainda terá um amistoso antes de estrear na Copa do Mundo. A equipe croata encara a Eslovênia no Gradski stadion Varazdin, na Croácia, no domingo (7/6), às 15h45 (de Brasília). Depois, enfrenta ninguém menos que a Inglaterra, no dia 17, pela primeira rodada do Grupo L. Tal duelo ocorre no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. As seleções ainda contam com Gana e Panamá em suas chaves, aliás.

Já a Bélgica enfrenta a Tunísia, em Bruxelas, em seu último compromisso antes do Mundial. Será no sábado (6/6), às 10h. Os belgas se encontram no Grupo G da Copa do Mundo, com Egito, Irã e Nova Zelândia como concorrentes. A estreia, por fim, se dá contra os egípcios, dia 15 de junho, às 16h, no Lumen Field, em Seattle.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.