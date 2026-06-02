Celebridades agitam a noite carioca com festas exclusivas após goleada da Seleção

A goleada de 6 a 2 do Brasil sobre o Panamá, no Maracanã, estendeu-se para além dos gramados na noite do último domingo, 30. Logo após o apito final, a Cidade Maravilhosa transformou-se no cenário de grandes celebrações particulares protagonizadas por astros do futebol nacional. O atacante Vini Jr. abriu as portas de sua mansão na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, para recepcionar um seleto grupo de amigos famosos.

Com o intuito de garantir a total privacidade dos convidados, o anfitrião adotou uma tática comum em eventos de grande porte e proibiu terminantemente o uso de aparelhos celulares no recinto.

Apesar do forte esquema de segurança e do sigilo, a lista de presentes misturou grandes nomes da música, da internet e dos campos. A cantora Ludmilla e o rapper Orochi ditaram o tom cultural do evento, que também contou com o influenciador Chico Moedas.

Para completar o time dos gramados, o jogador Endrick compareceu acompanhado da esposa, Gabriely Miranda. Eles dividiram o espaço com o zagueiro Éder Militão e a parceira Tainá Castro, além de diversas outras convidadas que marcaram presença na pista de dança.

Romário recebe convidados

Além disso, paralelamente ao agito que tomava conta da Barra da Tijuca, a comemoração ganhou outro endereço nobre na mesma noite. Com o intuito de não ficar para trás, o senador e ex-jogador Romário também tratou de organizar uma recepção calorosa em sua residência, tudo isso para celebrar em grande estilo o triunfo da Seleção Brasileira.

No que diz respeito à vibe do evento, o Baixinho optou por priorizar um clima tipicamente carioca. Por conta disso, ele embalou os seus convidados com uma noite regada a muito pagode. Ademais, a lista de presença do tetracampeão revelou um ambiente bastante eclético, visto que conseguiu unir o universo dos reality shows ao futebol raiz.

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Só para exemplificar, os ex-BBBs Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach aproveitaram a festa bem ao lado do ex-jogador Edílson Capetinha. Em suma, essa mistura de mundos acabou consolidando o domingo como uma data de duplas comemorações e, acima de tudo, de resenhas exclusivas na capital fluminense.

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