Copa do Mundo: veja a lista de todas as seleções convocadas

Daqui a exatos nove dias, todos os olhos estarão voltados para Estados Unidos, México e Canadá. A partir do dia 11 de junho, a Copa do Mundo será o centro das atenções do planeta. O torneio conta com diversas novidades, entre regras e um número maior de seleções na disputa e de jogos realizados.
A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções na disputa, e para você ficar por dentro de quem foi convocado para disputar o Mundial, o Jogada10 concentra aqui todos os jogadores que foram convocados por suas seleções. Ao todo, são 1.248 jogadores que vão viver o sonho de disputar uma Copa do Mundo pelo seu país.
Veja a lista, separada por grupos, dos jogadores convocados para a Copa de 2026:
Grupo A
México
Goleiros: Raúl Rangel (Chivas Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna) e Guillermo Ochoa (AEL Limassol-CPR);
Defensores: Jorge Sánchez (PAOK-GRE), César Montes (Lokomotiv-RUS), Edson Álvarez (Fenerbahçe-TUR), Joah Vásquez (Genoa-ITA), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas Guadalajara), Israel Reyes (América do México), Mateo Chávez (AZ Alkmaar-HOL) e Jesús Gallardo (Toluca)
Meio-campistas: Álvaro Fidalgo (Betis-ESP), Orbelín Pineda (AEK-GRE), Obed Vargas (Atlético de Madrid-ESP), Gilberto Mora (Tijuana), César Huerta (Anderlecht-BEL), Luis Chávez (Dínamo de Moscou-RUS), Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara) e Brian Gutiérrez (Chivas Guadalajara)
Atacantes: Raúl Jiménez (Fulham-ING), Alexis Veja (Toluca), Santiago Giménez (Milan-ITA), Armando González (Chivas Guadalajara), Julián Quiñones (Al-Qadsiah-SAU) e Guillermo Martínez (Pumas).
África do Sul
Goleiros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns) e Sipho Chaine (Orlando Pirates);
Defensores: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukelo Kabini (Molde Fk), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs) e Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire);
Meio-campistas: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela) e Jayden Adams (Mamelodi Sundowns);
Atacantes: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley) e Thapelo Maseko (AEL Limassol).
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Coréia do Sul
Goleiros: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD-COR), Kim Seung-gyu (FC Tokyo-JAP), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors-COR).
>Defensores: Kim Min-jae (Bayern de Munique-ALE), Cho Yu-min (Sharjah FC-EAU), Lee Han-beom (FC Midtjylland-DIN), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers-JAP), Park Jin-seob (Zhejiang FC-CHN), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC-COR), Lee Tae-seok (Áustria Viena-AUT), Seol Young-woo (Estrela Vermelha-SER), Jens Castrop (Borussia Monchenladbach-ALE), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen-COR).
>Meio-campistas: Yang Hyun-jun (Celtic-ESC), Paik Seung-ho (Birmingham City-ING), Hwang In-beom (Feyenoord -HOL), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors-COR), Bae Jun-ho (Stoke City-ING), Eom Ji-sung (Swansea City-ING), Hwang Hee-chan (Wolverhampton-ING), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD-COR), Lee Jae-sung (Mainz-ALE), Lee Kang-in (PSG-FRA).
Atacantes: Oh Hyeon-gyu (Besiktas-TUR), Son Heung-min (Los Angeles FC-EUA), Cho Gue-sung (FC Midtjylland-DIN).
República Tcheca
Goleiros: Lukáš Horníček (Braga-POR), Matěj Kovář (Bayer Leverkusen-ALE) e Jindřich Staněk (Slavia Praga).
>Defensores: Vladimír Coufal (Hoffenheim-ALE), David Douděra (Slavia Praga), Tomáš Holeš (Slavia Praga), Robin Hranáč (Hoffenheim-ALE), Štěpán Chaloupek (Slavia Praga), David Jurásek (Slavia Praga), Ladislav Krejčí (Wolverhampton-ING), Jaroslav Zelený (Sparta Praga) e David Zima (Slavia Praga).
>Meio-campistas: Lukáš Červ (Viktoria Plzen), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukáš Provod (Slavia Praga), Michal Sadílek (Slavia Praga), Hugo Sochůrek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomáš Souček (West Ham-ING), Pavel Šulc (Lyon-FRA) e Denis Višinský (Viktoria Plzen).
Atacantes: Adam Hložek (Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Praga), Mojmír Chytil (Slavia Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen-ALE) e Jan Kuchta (Sparta Praga).
Grupo B
Canadá
Goleiros: Dayne St. Clair (Inter Miami-EUA), Maxim Crépeau (Orlando City-EUA) e Owen Goodman (Crystal Palace-ING);
Defensores: Alistair Johnston (Celtic-ESC), Derek Cornelius (Olympique de Marseille-FRA), Richie Laryea (Toronto FC), Kiko Sigur (Hadjuk Split-CRO), Joel Waterman (Chicago Fire-EUA), Luc de Fougerolles (Fulham-ING), Moise Bombito (Nice-FRA), Alfie Jones (Middlesbrough-ING) e Alphonso Davies (Bayern de Munique-ALE);
Meio-campistas: Stephen Eustáquio (Porto-POR), Ismael Koné (Sassuolo–ITA), Tajon Buchanan (Villarreal-ESP), Mathieu Choinière (Los Angeles FC-EUA), Ali Ahmed (Norwich-ING), Nathan Saliba (Anderlecht-BEL), Liam Millar (Hull City-ING), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC-EUA) e Jonathan Osorio (Toronto FC);
Atacantes: Jonathan David (Juventus-ITA), Cyle Larin (Southampton-ING), Tani Oluwaseyi (Villarreal–ESP) e Promise David (Union Saint-Gilloise-BEL).
Bósnia
Goleiros: Vasilj (FC St. Pauli-ALE), Zlomislic (HNK Rijeka-CRO) e Hadzikic (Slaven Belupo-CRO);
Defensores: Kolasinac (Atalanta-ITA), Dedic (Benfica-POR), Mujakic (Gaziantep-TUR), Katic (Schalke 04-ALE), Muharemovic (Sassuolo-ITA) e Radeljic (HNK Rijeka-CRO);
Meio-campistas: Hadzikadunic (Sampdoria-ITA), Celik (Lns-FRA), Hadziahmetovic (Hull City-ING), Sunjic (Pafos-CHI), Basic (Astana-CAZ), Burnic (Karlsruhe-ALE), Tahirovic (Brøndby-DIN), Memic (Viktoria Plzeň-CHE), Gigovic (Young Boys-SUI), Alajbegovic (Red Bull Salzburg-AUS) e Bajraktarevic (PSV-HOL).
Atacantes: Mahmic (Slovan Liberec-CHE), Demirovic (VfB Stuttgart-ALE), Lukic (Universitatea Cluj-ROM), Bazdar (Jagiellonia Białystok-POL), Tabakovic (Borussia Mönchengladbach-ALE) e Dzeko (Schalke 04-ALE).
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Suíça
Goleiros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund-ALE), Yvon Mvogo (Lorient-FRA);
Defensores: Manuel Akanji (Inter de Milão-ITA), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt-ALE), Eray Comert (Valência-ESP), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach-ALE), Luca Jaquez (Stuttgart-ALE), Miro Muheim (Hamburgo-ALE), Ricardo Rodriguez (Betis-ESP), Silvan Widmer (Mainz-ALE)
Meio-campistas e atacantes: Michel Aebischer (Pisa-ITA), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna-ITA), Ardon Jashari (Milan-ITA), Johan Manzambi (Freiburg-ALE), Fabian Rieder (Augsburg-ALE), Djibril Sow (Sevilla-ESP), Ruben Vargas (Sevilla-ESP), Granit Xhaka (Sunderland-ING), Denis Zakaria (Monaco-FRA).
Catar
Goleiros: Mahmoud Abunada (Al-Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd) e Salah Zakaria (Al-Duhail);
Defensores: Ayoub Al-Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Homam Al-Amin (Al-Duhail), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi) e Sultan Al-Brake (Al-Duhail);
Meio-campistas: Assim Madibo (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Ahmed Fathy (Pyramids), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Jassem Gaber (Al-Rayyan) e Mohamed Mannaj (Al-Shamal);
Atacantes: Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharaf), Ahmed Alaa (Al-Rayyan), Akram Afif (Al-Sadd), AlMoez Ali (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Hasan Al-Haydos (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Tahsin Mohammed (Al-Duhail) e Youssef Abdulrazzaq (Al-Sadd).
Grupo C
Brasil
Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Weverton (Grêmio), Ederson (Fenerbahçe-TUR);
Laterais: Wesley (Roma-ITA), Danilo (Flamengo), Ibañez (Al Ahli-SAU), Douglas Santos (Zenit-RUS), Alex Sandro (Flamengo);
Zagueiros: Marquinhos (PSG-FRA), Gabriel Magalhães (Arsenal-ING), Bremer (Juventus-ITA), Léo Pereira (Flamengo);
Meio-campistas: Casemiro (Manchester United-ING), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad-SAU), Lucas Paquetá (Flamengo);
Atacantes: Vini Jr. (Real Madrid-ESP), Igor Thiago (Brentford-ING), Raphinha (Barcelona-ESP), Cunha (Manchester United-ING), Endrick (Lyon-FRA), Martinelli (Arsenal-ING), Luiz Henrique (Zenit-RUS), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth-ING).
Escócia
Goleiros: Angus Gunn (Nottingham Forest-ING), Craig Gordon (Hearts), Liam Kelly (Rangers);
Defensores: Aaron Hickey (Brentford-ING), Nathan Patterson (Everton-ING), Andy Robertson (Liverpool-ING), Kieran Tierney (Celtic), Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq-SAU), John Souttar (Rangers), Scott McKenna (Dinamo Zagreb-CRO), Dom Hyam (Wrexham-ING), Anthony Ralston (Celtic);
Meias: Scott McTominay (Napoli-ITA), John McGinn (Aston Villa-ING), Billy Gilmour (Napoli-ITA), Ryan Christie (Bournemouth-ING), Lewis Ferguson (Bologna-ITA), Kenny McLean (Norwich-ING), Ben Gannon-Doak (Bournemouth-ING), Findlay Curtis (Kilmarnock);
Atacantes: Lawrence Shankland (Hearts), Lyndon Dykes (Charlton-ING), Che Adams (Torino-ITA), George Hirst (Ipswich-ING), Ross Stewart (Southampton-ING).
Marrocos
Goleiros: Bounou (Al Hilal-SAU), El Kajoui (Berkane) e Tagnaouti (Asfar);
Defensores: Mazraoui (Manchester United-ING), Salah-Eddine (PSV-HOL), Belammari (Al Ahly-EGI), Hakimi (PSG-FRA), El Ouahdi (Genk-BEL), Aguerd (Olympique de Marselha-FRA), Riad (Crystal Palace-ING), Halhal (KV Mechelen-BEL) e Diop (Fulham-ING);
Meio-campistas: El Mourabet (Strasbourg-FRA), Bouaddi (Lille-FRA), El Aynaoui (Roma-ITA), Amrabat (Beti-ESP), Ounahi (Girona-ESP), El Khannouss (Stuttgart-ALE) e Saibari (PSV-HOL);
Atacantes: Ez Abde (Betis-ESP), Talbi (Sunderland-ING), Rahimi (Al Ain-EAU), El Kaabi (Olympiacos-GRE), Brahim Díaz (Real Madrid-ESP), Gessime (Strasbourg-FRA) e Echghouyabe (Eintracht Frankfurt-ALE).
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Haiti
Goleiros: Johnny Placide (Bastia-FRA), Alexander Pierre (Sochaux-FRA) e Josué Duverger (Cosmos Koblenz-EUA);
Defensores: Carlens Arcus (Angers-FRA), Wilguens Paugain (Zulte Waregem-BEL), Duke Lacroix (Colorado Springs-EUA), Martin Expérience (Nancy-FRA), JK Duverne (Gent-BEL), Ricardo Ade (LDU-EQU), Hannes Delcroix (Lugano-SUI), Keeto Thermoncy (Young Boys II-SUI)
Meias: Leverton Pierre (Vizela-POR), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive-EUA), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union-USA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton-ING), Pierre Woodensky (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov-SLO);
Atacantes: Louicius Don Deedson (FC Dallas-EUA), Ruben Providence (Almere City-HOL), Josué Casimir (Auxerre-FRA), Derrick Etienne (Toronto FC-CAN), Wilson Isidor (Sunderland-ING), Duckens Nazon (Esteghlal FC-IRÃ), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor-TUR), Yassin Fortune (Vizela-POR), Lenny Joseph (Ferencváros-HUN).
Grupo D
Estados Unidos
Goleiros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution);
Defensores: Alex Freeman (Villarreal-ESP), Antonee Robinson (Fulham-ING), Auston Trusty (Celtic-ESC), Chris Richards (Crystal Palace-ING), Mark McKenzie (Toulouse-FRA), Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV-HOL), Tim Ream (Charlotte FC), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach-ALE);
Meio-campistas: Brenden Aaronson (Leeds-ING), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach-ALE), Malik Tillman (Bayer Leverkusen-ALE), Tyler Adams (Bournemouth-ING), Weston McKennie (Juventus-ITA), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps-CAN);
Atacantes: Alex Zendejas (Club América-MEX), Christian Pulisic (Milan-ITA), Folarin Balogun (Monaco-FRA), Haji Wright (Coventry City-ING), Ricardo Pepi (PSV-HOL), Tim Weah (Olympique de Marselha-FRA).
Austrália
Goleiros: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers-DIN) e Matt Ryan (Levante-ESP);
Defensores: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord-HOL), Cameron Burgess (Swansea-ING), Alessandro Circati (Parma-ITA), Milos Degenek (Apoel-CPR), Jason Geria (Albirex Niigata-JPN), Lucas Herrington (Colorado Rapids-EUA), Jacob Italiano (Grazer AK-AUT), Harry Souttar (Leicester-ING) e Kai Trewin (New York City FC-EUA).
>Meio-campistas: Cameron Devlin (Hearts-SCO), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo-HOL), Jackson Irvine (St Pauli-ALE), Connor Metcalfe (St Pauli-ALE), Paul Okon-Engstler (Sydney FC) e Aiden O’Neill (Perth Glory).
>Atacantes: Nestory Irankunda (Watford-ING), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellón-ESP), Mohamed Toure (Norwich City-ING), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo-ITA) e Tete Yengi (Machida Zelvia-JPN).
Paraguai
Goleiros: Orlando Gill (San Lorenzo-ARG), Gatito Fernández (Cerro Porteño) e Gastón Olveira (Olimpia);
Defensores: Juan Cáceres (Dínamo Moscou-RUS), José Canale (Lanús-ARG), Fabián Balbuena (Grêmio-BRA), Omar Alderete (Sunderland-ING), Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Alexandro Maidana (Talleres-ARG), Junior Alonso (Atlético Mineiro-BRA) e Gustavo Velázquez (Cerro Porteño);
Meio-campistas: Braian Ojeda (Orlando City-EUA), Damián Bobadilla (São Paulo-BRA), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps-CAN), Diego Gómez (Brighton-ING), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain-EAU), Mauricio (Palmeiras-BRA) e Matías Galarza (Talleres-ARG);
Atacantes: Gustavo Caballero (Portsmouth-ING), Ramón Sosa (Palmeiras-BRA), Miguel Almirón (Atlanta United-EUA), Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors-ARG), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino-BRA), Álex Arce (Independiente Rivadavia-ARG), Julio Enciso (Brighton-ING) e Antonio Sanabria (Cremonese-ITA).
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Turquia
Goleiros: Altay Bayindir (Manchester United-ING), Mert Günok (Fenerbahce) e Ugurcan Cakir (Galatasaray);
Defensores: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton-ING), Merih Demiral (Al-Ahli-SAU), Mert Müldür (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim-ALE), Akaydin (Çaykur Rizespor) e Zeki Celik (Roma-ITA);
Meio-campistas: Hakan Calhanoglu (Inter de Milão-ITA), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Besiktaş) e Salih Ozcan (Borussia Dortmund-ALE);
Atacantes: Arda Güler (Real Madrid-ESP), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt-ALE), Deniz Gül (Porto-POR), Irfan Can Kahveci (Kasımpasa), Kenan Yildiz (Juventus-ITA), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce) e Yunus Akgun (Galatasaray).
Grupo E
Alemanha
Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Alexander Nubel (Stuttgart);
Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Gross (Brighton-ING), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), David Raum (Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid-ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern de Munique) e Malick Thiaw (Newcastle-ING);
Meias/Atacantes: Nadiem Amiri (Mainz), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal-ING), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray-TUR), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool-ING) e Nick Woltemade (Newcastle-ING).
Costa do Marfim
Goleiros: Yahia Fofana (Caykur Rizespor-TUR), Mohamed Koné (Charleroi-BEL), Alban Lafont (Panathinaikos-GRE);
Defensores: Emmanuel Agbadou (Besiktas-TUR), Clément Akpa (Auxerre-FRA), Ousmane Diomande (Sporting CP-POR), Guéla Doué (Strasbourg-FRA), Ghislain Konan (Gil Vicente-POR), Odilon Kossounou (Atalanta-ITA), Evan Ndicka (Roma-ITA), Wilfried Singo (Galatasaray-TUR);
Meio-campistas: Seko Fofana (Porto-POR), Parfait Guiagon (Charleroi-BEL), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor-TUR), Franck Kessié (Al-Ahli-ARA), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest-ING), Jean Michaël Seri (Maribor-ESL);
Atacantes: Simon Adingra (Sunderland-ING), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milão-ITA), Amad Diallo (Manchester United-ING), Oumar Diakité (Brugge-BEL), Yan Diomande (RB Leipzig-ALE), Evann Guessand (Crystal Palace-ING), Nicolas Pépé (Villarreal-ESP), Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim-ALE), Elye Wahi (Nice-FRA).
Curaçao
Goleiros: Eloy Room (Miami FC-EUA), Tyrick Bodak (SC Telstar-HOL), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo-HOL);
Defensores: Riechedly Bazoer (Konyaspor-TUR), Joshua Brenet (Kayserispo-TUR), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk-HOL), Sherel Floranus (PEC Zwolle-HOL), Deveron Fonville (NEC Nijmegen-HOL), Juriën Gaari (Abha-SAU), Armando Obispo (PSV Eindhoven-HOL), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam-HOL);
Meias: Juninho Bacuna (FC Volendam-HOL), Leandro Bacuna (Iğdır FK-TUR), Livano Comenencia (FC Zürich-SUI), Kevin Felida (Den Bosch-HOL), Ar’Jany Martha (Rotherham United-HOL), Tyrese Noslin (Telstar-HOL), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk-HOL);
Atacantes: Jeremy Antonisse (AE Kifisia-GRE); Tahith Chong (Sheffield United-ING), Kenji Goré (Maccabi Haifa-ISR), Sontje Hansen (Middlesbrough-ING), Jearl Margaritha (SK Beveren-BEL), Brandley Kuwas (FC Volendam-HOL), Jürgen Locadia (Miami FC-EUA), Gervane Kastaneer (Terengganu FC-MAL).
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Equador
Goleiros: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Moisés Ramírez (AE Kifisias-GRE) e Gonzalo Valle (LDU Quito);
Defensores: Willian Pacho (PSG-FRA), Piero Hincapié (Arsenal-ING), Joel Ordóñez (Club Brugge-BEL), Jackson Porozo (Tijuana-MEX), Félix Torres (Internacional-BRA), Pervis Estupiñán (Milan-ITA), Yaimar Medina (Genk-BEL) e Ángelo Preciado (Atlético Mineiro-BRA);
Meio-campistas: Moisés Caicedo (Chelsea-ING), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Pedro Vite (Vancouver Whitecaps-CAN), Denil Castillo (Midtjylland-DIN), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Kendry Páez (River Plate-ARG) e Nilson Angulo (Sunderland-ING);
Atacantes: Alan Minda (Atlético Mineiro-BRA), Gonzalo Plata (Flamengo-BRA), John Yeboah (Venezia-ITA), Enner Valencia (Pachuca-MEX), Jordy Caicedo (Huracán-ARG), Jeremy Arévalo (Stuttgart-ALE), Anthony Valencia (Royal Antwerp-BEL) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise-BEL).
Grupo F
Holanda
Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen-ALE), Robin Roefs (Sunderland-ING),Bart Verbruggen (Brighton-ING);
Defensores: Nathan Aké (Manchester City-ING), Virgil van Dijk (Liverpool-ING), Denzel Dumfries (Inter de Milão-ITA), Jorrel Hato (Chelsea-ING), Jan Paul van Hecke (Brighton-ING), Jurriën Timber (Arsenal-ING), Micky van de Ven (Tottenham-ING);
Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool-ING), Frenkie de Jong (Barcelona-ESP), Teun Koopmeiners (Juventus-ITA), Tijjani Reijnders (Manchester City-ING), Marten de Roon (Atalanta-ITA), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha-FRA), Mats Wieffer (Brighton-ING);
Atacantes: Memphis Depay (Corinthians-BRA), Brian Brobbey (Sunderland-ING), Cody Gakpo (Liverpool-ING), Justin Kluivert (Bournemouth-ING), Noa Lang (Galatasaray-TUR), Donyell Malen (Roma-ITA), Crysencio Summerville (West Ham-ING), Wout Weghorst (Ajax).
Japão
Goleiros: Zion Suzuki (Parma-ITA), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima);
Defensores: Shogo Taniguchi (Sint-Truidense VV-BEL), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord-HOL), Takehiro Tomiyasu (Ajax-HOL), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Hiroki Ito (Bayern de Munique-ALE), Ayumu Seko (Le Havre-FRA), Yukinari Sugawara (Werder Bremen-ALE), Junnosuke Suzuki (FC Copenhagen-DIN), Kou Itakura (Ajax-HOL);
Meio-campistas: Junya Ito (Genk-BEL), Daichi Kamada (Crystal Palace-ING), Wataru Endo (Liverpool-ING), Daizen Maeda (Celtic-ESC), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt-ALE), Ao Tanaka (Leeds United-ING), Yuito Suzuki (SC Freiburg-ALE), Keito Nakamura (Stade de Reims-FRA), Kaishu Sano (Mainz 05-ALE);
Atacantes: Ayase Ueda (Feyenoord-HOL), Takefusa Kubo (Real Sociedad-ESP), Keisuke Goto (Sint-Truidense VV-BEL), Kento Shiogai (Wolfsburg-ALE), Koki Ogawa (NEC Nijmegen-HOL);
Suécia
Goleiros: Viktor Johansson (Stoke City-ING), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County-ING);
Defensores: Hjalmar Ekdal (Burnley-ING), Gabriel Gudmundsson (Leeds United-ING), Isak Hien (Atalanta-ITA), Emil Holm (Juventus-ITA), Gustaf Lagerbielke (Braga-POR), Victor Lindelöf (Aston Villa-ING), Eric Smith (St. Pauli-ALE), Carl Starfelt (Celta-ESP), Elliot Stroud (Mjällby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund-ALE);
Meias: Jesper Karlström (Udinese-ITA), Yasin Ayari (Brighton-ING), Lucas Bergvall (Tottenham-ING), Benjamin Nygren (Celtic-ESC), Mattias Svanberg (Wolfsburg-ALE), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise-BEL);
Atacantes: Taha Ali (Malmö FF), Anthony Elanga (Newcastle-ING), Victor Gyökeres (Arsenal-ING), Alexander Isak (Liverpool-ING), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel-ALE).
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Tunísia
Goleiros: Aymen Dahmen (Sfax), Sabri Ben Hassen (ES Sahel) e Abdelmouhib Chamakh (Club Africain);
Defensores: Yan Valéry (Young Boys-BEL), Moutaz Neffati (Norkoping-SUE), Dylan Bronn (Servette FC-SUI), Raed Chikhaoui (Monastir), Montassar Talbi (Lorient-FRA), Adem Arous (Kasimpasa-TUR), Omar Rekik (Maribor-ESL), Ali Abdi (Nice-FRA) e Mohamed Ben Hmida (Esperánce);
Meio-campistas: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt-ALE), Anis Ben Slimane (Norwich-ING), Rani Khedira (Union Berlin-ALE), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa-TUR), Ismaël Gharbi (Augsburg-ALE), Mohamed Hadj-Mahmoud (Lugano-SUI) e Hannibal (Burnley-ING);
Atacantes: Elias Saäd (Hannover-ALE), Khalil Ayari (PSG-FRA), Elias Achouri (Copenhague-DIN), Sebastian Tounekti (Celtic-ESC), Hazem Mastouri (Dynamo Moscou-FRA), Firas Chawat (Club Africain) e Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps-CAN).
Grupo G
Bélgica
Goleiros: Thibaut Cortouis (Real Madrid-ESP), Senne Lammens (Manchester United-ING) e Mike Penders (Strasburg-FRA);
Defesas: Thimothy Castagne (Fulham-ING), Zeno Debast (Sporting-POR), Maxim de Cuyper (Brighton-ING), Koni de Winter (Milan-ITA), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille-FRA), Nathan Ngoy (Lille-FRA), Joaquin Seys (Club Brugge) e Arthur Theate (Eintracht Frankfurt-ALE);
Meio-campistas: Kevin de Bruyne (Napoli-ITA), Amadou Onana (Aston Villa-ING), Nicolas Raskin (Rangers-ESC), Youri Tielemans (Aston Villa-ING), Hans Vanaken (Club Brugge) e Axel Witsel (Girona-ESP);
Atacantes: Charles De Ketelaere (Atalanta-ITA), Jeremy Doku (Manchester City-ING), Matías Fernández-Pardo (Lille-FRA), Romelu Lukaku (Napoli-ITA), Dodi Lukebakio (Benfica-POR), Diego Moreira (Strasburg-FRA), Alexis Saelemaekers (Milan-ITA) e Leandro Trossard (Arsenal-ING).
Nova Zelândia
Goleiros: Max Crocombe (Millwall-ING), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk-POL) e Michael Woud (Auckland FC);
Defensores: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest-ING), Michael Boxall (Minnesota United-EUA), Liberato Cacace (Wrexham-ITA), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers-EUA), Callan Elliot (Auckland FC) e Tommy Smith (Braintree Town-ITA);
Meio-campistas: Joe Bell (Viking FK-NOR), Matt Garbett (Peterborough United-ING), Marko Stamenić (Swansea City-ING), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne-FRA), Callum McCowatt (Silkeborg-DIN), Ryan Thomas (PEC Zwolle-HOL) e Lachlan Bayliss (Newcastle Jets-AUS);
Atacantes: Chris Wood (Nottingham Forest-ING), Eli Just (Motherwell FC-ESC), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers-AUS), Ben Waine (Port Vale-ING) e Jesse Randall (Auckland FC).
Egito
Goleiros: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Ala (El Gouna);
Defensores: Mohamed Hani (Al Ahly), Tarek Hamed (ZED FC), Hamdi Fathy (Al-Wakrah-CAT), Ramy Rabia (Al Ain-EAU), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdel-Maguid (Zamalek), Mohamed Abdel-Moniem (Nice-FRA), Ahmed Fotouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids);
Meias: Marwan Attia (Al Ahly), Mohand Lashin (Pyramids), Nabil Emad Dunga (Al-Najma-SAU), Mahmoud Saber (ZED FC), Ahmed Sayed Zizo (Al Ahly), Imam Ashour (Al Ahly), Mostafa Abdel-Raouf Ziko (Pyramids);
Atacantes: Mohamed Salah (Liverpool-ING), Omar Marmoush (Manchester City-ING), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjælland-DIN), Haithem Hassan (Real Oviedo-ESP), Akram Tawfiq (Al Ahly), Hamza Abdel-Karim (Barcelona B-ESP).
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Irã
Goleiros: Alireza Beyranvand (Tractor FC), Hosein Hoseini (Sepahan) e Payam Niazmand (Persepolis)
Defensores: Shoja Khalilzadeh (Tractor FC), Hosein Kanaani (Persepolis), Ali Nemati (Foolad FC), Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajisafi (Sepahan), Milad Mohammadi (Persepolis), Saleh Hardani (Esteghlal) e Ramin Rezaeian (Foolad FC)
Meio-campistas: Saman Ghoddos (Kalba-EAU), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli-EAU), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal), Amir Mohammad Razagah Niya, Mohammad Ghorbani (Al-Wahda-EAU), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr-EAU), Aria Yousefi (Sepahan), Alireza Jahanbakhsh (Dender-BEL), Mehdi Torabi (Tractor) e Mohammad Mohebi (Rostov-RUS)
Atacantes: Mehdi Taremi (Olympiacos-GRE), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor FC), Denis Dargahi (Standard Liége-BEL), Ali Alipour (Persepolis) e Shahriyar Moghanlou (Kalba-EAU).
Grupo H
Espanha
Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao-ESP), David Raya (Arsenal-ING) e Joan García (Barcelona-ESP)
Defensores: Cucurella (Chelsea-ING), Grimaldo (Bayer Leverkusen-ALE), Cubarsí (Barcelona-ESP), Laporte (Athletic Bilbao-ESP), Pubill (Atlético de Madrid-ESP), Eric García (Barcelona-ESP), Marcos Llorente (Atlético de Madrid-ESP) e Pedro Porro (Tottenham-ING);
Meias: Pedri (Barcelona-ESP), Fabián Ruiz (PSG-FRA), Martín Zubimendi (Arsenal-ING), Gavi (Barcelona-ESP), Rodri (Manchester City-ING), Álex Baena (Atlético de Madrid-ESP) e Mikel Merino (Arsenal-ING).
>Atacantes: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad-ESP), Dani Olmo (Barcelona-ESP), Nico Williams (Athletic Club)-ESP, Yeremy Pino (Crystal Palace-ING), Ferran Torres (Barcelona-ESP), Borja Iglesias (Celta de Vigo-ESP), Víctor Muñoz (Osasuna-ESP) e Lamine Yamal (Barcelona-ESP)
Cabo Verde
Goleiros: Josimar Dias (Chaves-POR), Márcio da Rosa (Montana-BUL) e Carlos Santos (San Diego-EUA);
Defensores: Steven Moreira (Columbus Crew-EUA), Wagner Pina (Trabzonspor-TUR), Sidny Cabral (Benfica-POR), Logan Costa (Villarreal-ESP), Roberto Lopes (Shamrock Rovers-IRL), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki-GRE), Ianique Stopira (Toreense-POR) e Diney Borges (Al-Bataeh-EAU);
Meio-campistas: Jamiro Monteiro (PEZ Zwolle-HOL), Deroy Duarte (Ludogorets-BUL), Kevin Pina (Krasnodar-RUS), Laros Duarte (Puskas Akademia-HUN), Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães-POR), Yannick Semedo (Farense-POR) e João Paulo Fernandes (FCSB-ROM);
Atacantes: Garry Rodrigues (Apollon Limassol-CPR), Jovane Cabral (Estrela Amadora-POR), Ryan Mendes (Igdir-TUR), Nuno da Costa (Basaksehir-TUR), Dailon Livramento (Casa Pia-POR), Gilson Benchimol (Akron Togliatti-RUS), Willy Semedo (Omonia Nicosia-CPR) e Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv-ISR).
Uruguai
Goleiros: Sergio Rochet (Internacional-BRA), Fernando Muslera (Estudiantes-ARG) e Santiago Mele (Monterrey-MEX);
Defensores: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Ronald Araujo (Barcelona-ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton-ING), Sebastián Cáceres (América-MEX), Mathías Olivera (Napoli-ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA) e Matías Viña (River Plate-ING);
Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United-ING), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ING), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Agustín Canobbio (Fluminense-BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake-EUA), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo-BRA), Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting-POR), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araújo (Sporting-POR) e Brian Rodríguez (América-MEX);
Atacantes: Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX), Federico Viñas (Oviedo-ESP) e Darwin Núñez (Al-Hilal-SAU).
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Arábia Saudita
Goleiros: Ahmed Al Kassar (Al-Qadsiah), Mohammed Al Owais (Al-Ula) e Nawaf Al Aqidi (Al-Nassr);
Defensores: Saud Abdulhamid (Lens-FRA), Mohammed Abu Al Shamat (Al-Qadsiah), Khalid Al Ghannam (Al-Ettifaq), Moteb Al Harbi (Al-Hilal), Abdulelah Al Amri (Al-Nassr), Nawaf Boushal (Al-Nassr), Hassan Kadesh (Al-Ittihad), Ali Lajami (Al-Hilal), Ali Majrashi (Al-Ahli), Hassan Tambakti (Al-Ahli) e Jehad Thikri (Al-Qadsiah);
Meio-campistas: Nasser Al Dawsari (Al-Hilal), Alaa Al Hajji (Neom), Ziyad Al Johani (Al-Ahli), Musab Al Juwayr (Al-Qadsiah), Abdullah Al Khaibari (Al-Nassr), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Sultan Mandash (Al-Hilal) e Ayman Yahya (Al-Nassr);
Atacantes: Feras Al Brikan (Al-Ahli), Salem Al Dawsari (Al-Hilal), Abdullah Al Hamdan (Al-Nassr) e Saleh Al Shehri (Al-Ittihad).
Grupo I
França
Goleiros: Mike Maignan (AC Milan-ITA), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes);
Defensores: Lucas Digne (Aston Villa-ING), Malo Gusto (Chelsea-ING), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal-SAU), Ibrahima Konaté (Liverpool-ING), Jules Koundé (FC Barcelona-ESP), Maxence Lacroix (Crystal Palace-ING), William Saliba (Arsenal-ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique-ALE);
Meio-campistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe-TUR), Manu Koné (AS Roma-ITA), Adrien Rabiot (AC Milan-ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid-ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG);
Atacantes: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City-ING), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace-ING), Kylian Mbappé (Real Madrid-ESP), Michael Olise (Bayern de Munique-ALE), Marcus Thuram (Inter de Milão-ITA).
Senegal
Goleiros: Édouard Mendy (Al-Ahli-SAU), Mory Diaw (Le Havre-FRA) e Yehvann Diouf (Nice-FRA);
Defensores: Krépin Diatta (Monaco-FRA), Antoine Mendy (Nice-FRA), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal-SAU), El Hadji Malich Diouf (West Ham-ING), Mamadou Sarr (Chelsea-ING), Moussa Niakhaté (Lyon-FRA), Moustapha Mbow (Paris FC-FRA), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa-ISR), Ismail Jakobs (Monaco-FRA) e Ilay Camara (Anderlecht-BEL);
Meio-campistas: Idrissa Gana Gueye (Everton-ING), Pape Gueye (Villarreal-ESP), Lamine Camara (Monaco-FRA), Habib Diarra (Sunderland-ING), Pathé Ciss (Rayo Vallecano-ESP), Pape Matar Sarr (Tottenham-ING) e Bara Sapoko Ndiaye (Bayern de Munique-ALE);
Atacantes: Sadio Mané (Al-Nassr-SAU), Ismaila Sarr (Crystal Palace-ING), Iliman Ndiaye (Everton-ING), Assane Diao (Como-ITA), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain-FRA), Nicolas Jackson (Bayern de Munique-ALE), Bamba Dieng (Lorient-FRA) e Chérif Ndiaye (Samsunspor-TUR).
Noruega
Goleiros: Orjan Nyland (Sevilla-ESP), Egil Selvik (Watford-ING) e Sander Tangvik (Hamburgo-ALE);
Defensores: Kristoffer Ajer (Brentford-ING), Torbjorn Heggem (Bologna-ITA), Leo Skiri Ostigard (Genoa-ITA), Sondre Langas (Derby County-ING), Henrik Falchener (Viking FK), Julian Ryerson (Borussia Dortmund-ALE), Marcus Holmgren Pedersen (Torino-ITA), David Moller Wolfe (Wolverhampton-ING) e Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt);
Meio-campistas: Martin Odegaard (Arsenal-ING), Sander Berge (Fulham-ING), Fredrik Aursnes (Benfica-POR), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo-ITA), Thelonious Aasgaard (Rangers-ESC) e Morten Thorsby (Cremonese-ITA);
Atacantes: Erling Haaland (Manchester City-ING), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid-ESP), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace-ING), Antonio Nusa (RB Leipzig-ALE), Oscar Bobb (Manchester City-ING), Andreas Schjelderup (Benfica-POR) e Jans Petter Hauge (Bodo/Glimt).
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Iraque
Goleiros: Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta) e Fahad Talib (Al-Talaba);
Defensores: Merchas Doski (Viktoria Plzen-CHE), Ahmed Yahya (Al-Shorta), Manaf Younis (Al-Shorta), Akam Hashim (Al-Zawraa), Zaid Tahsin (Pakhtakor Tashkent-UZB), Rebin Sulaka (Port-TAI), Frans Putros (Persib-IND), Hussein Ali (Pogon Szczecin-POL) e Mustafa Saadoon (Al-Shorta);
Meio-campistas: Aimar Sher (Sarpsborg-NOR), Zaid Ismail (Al-Talaba), Amir Al-Ammari (Cracóvia-POL), Kevin Yakob (AGF-SUE), Zidane Iqbal (Utrecht-HOL), Ahmed Qasim (Nashville-EUA), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra-EAU), Ali Jasim (Al-Najma-SAU), Youssef Amyn (AEK Larnaca-CPR) e Marko Farji (Venezia-ITA);
Atacantes: Ali Al-Hamadi (Luton Town-ING), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba-EAU) e Ali Youssef (Al-Talaba).
Grupo J
Argentina
Goleiros: Juan Musso (Atlético de Madrid-ESP), Geronimo Rulli (Olympique de Marseille-FRA) e Emiliano Martínez (Aston Villa-ING);
Defensores: Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille-FRA), Nicolás Tagliafico (Lyon-FRA), Gonzalo Montiel (River Plate-ARG), Lisandro Martínez (Manchester United-ING), Cuti Romero (Tottenham-ING), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Facundo Medina (Olympique de Marseille-FRA) e Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP);
Meio-campistas: Rodrigo De Paul (Inter Miami-EUA), Enzo Fernández (Chelsea-ING), Paredes (Boca Juniors), Mac Allister (Liverpool-ING), Valentín Barco (Strasbourg-FRA), Giovanni Lo Celso (Betis-ESP), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-ALE), Thiago Almada (Atlético de Madrid-ESP) e Nico Paz (Como-ITA);
Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami-EUA), Nico González (Atlético de Madrid-ESP), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid-ESP), Flaco Lopez (Palmeiras-BRA), Julián Álvarez (Atlético de Madrid-ESP) e Lautaro Martínez (Inter de Milão-ITA).
Áustria
Goleiros: Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen-CHE), Patrick Pentz (Bröndby-DIN);
Defensores: David Affengruber (Elche-ESP), Kevin Danso (Tottenham-ING), Stefan Posch (Mainz-ALE), David Alaba (Real Madrid-ESP), Philipp Lienhart (Freiburg-ALE), Philipp Mwene (Mainz-ALE), Marco Friedl (Werder Bremen-ALE), Alexander Prass (Hoffenheim-ALE), Michael Svoboda (Venezia-ITA);
Meias: Xaver Schlager (RB Leipzig-ALE), Nicolas Seiwald (RB Leipzig-ALE), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund-ALE), Florian Grillitsch (Braga-POR), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund-ALE), Romano Schmid (Werder Bremen-ALE), Christoph Baumgartner (RB Leipzig-ALE), Konrad Laimer (Bayern de Munique-ALE), Patrick Wimmer (Wolfsburg-ALE), Paul Wanner (PSV-HOL), Alessandro Schöpf (Wolfsberger);
Atacantes: Marko Arnautovic (Estrela Vermelha-SER), Michael Gregoritsch (Augsburg-ALE), Sasa Kalajdzic (LASK)
Argélia
Goleiros: Luca Zidane (Granada-ESP), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais-SUI) e Abdelatif Ramdane (MC Alger);
Defensores: Rafik Belghali (Hellas Verona-ITA), Samir Chergui (Paris FC-FRA), Rayan Ait-Nouri (Manchester City-FRA), Jaouen Hadjam (Young Boys-SUI), Aissa Mandi (Lille-FRA), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund-ALE), Zineddine Belaid (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) e Mohamed Amine Tougai (Espérance de Tunis-TUN);
Meio-campistas: Nabil Bentaleb (Lille-FRA), Hicham Boudaqui (Nice-FRA), Houssem Aouar (Al-Ittihad-SAU), Farès Chaibi (Frankfurt-ALE), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen-ALE), Yacine Titraoui (Royal Charleroi-BEL) e Ramiz Zerrouki (Twente-HOL);
Atacantes: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg-ALE), Nadhir Benbouali (Gyor-HUN), Adil Boulbina (Al-Duhail-CAT), Farès Ghedjemis (Frosinone-ITA), Amine Gouri (Olympique de Marseille-FRA), Anis Hadj Moussa (Feyenoord-HOL) e Riyad Mahrez (Al-Ahli-SAU).
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Jordânia
Goleiros: Yazeed Abu Laila (Al-Hussein), Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat) e Nour Bani Attiah (Al-Faisaly-SAU);
Defensores: Abdallah Nasib (Al-Zawraa-IRQ), Saed Al-Rosan (Al-Hussein), Yazan Al-Arab (Seul-COR), Saleem Obaid (Al-Hussein), Mohammad Abualnadi (Selangor-MAL), Husam Abu Dahab (Al-Salmiya-KUW); Ihsan Haddad (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly-SAU), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya-IRQ) e Mohammad Abu Hashish (Al-Karma-IRQ);
Meio-campistas: Nour Al-Rawabdeh (Selangor-MAL), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC-CAT), Ibrahim Sadeh (Al-Karma-IRQ), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa-IRQ) e Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat);
Atacantes: Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Musa Al-Taamari (Rennes-FRA), Mohammad Abu Zrayq (Raja CA-MAR), Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab-SAU), Odeh Fakhouri (Pyramids-EGI), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb-CRO) e Ali Olwan (Al-Sailiya-CAT).
Grupo K
Portugal
Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton-ING), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi-TUR);
Defensores: Diogo Dalot (Manchester United-ING), Matheus Nunes (Manchester City-ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe-TUR), João Cancelo (Barcelona-ESP), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain-FRA), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal-ESP), Rúben Dias (Manchester City-ING) e Tomás Araújo (Benfica);
Meio-campistas: Rúben Neves (Al-Hilal-SAU), Samuel Costa (Mallorca-ESP), João Neves (Paris Saint-Germain-FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain-FRA), Bruno Fernandes (Manchester United-ING) e Bernardo Silva (Manchester City-ING);
Atacantes: João Félix (Al-Nassr-SAU), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus-ITA), Pedro Neto (Chelsea-ING), Rafael Leão (Milan-ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad-ESP), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain-FRA) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr-SAU).
Colômbia
Goleiros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Camilo Vargas (Atlas-MEX), David Ospina (Atlético Nacional);
Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING), Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Deiver Machado (Nantes-FRA), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Santiago Arias (Independiente-ARG), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX);
Meio-campistas: Gustavo Puerta (Racing-ARG), James Rodríguez (Minnesota United-EUA), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ENG), Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Juan Camilo Portilla (Athletico-BRA), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Richard Ríos (Benfica-POR);
Atacantes: Andrés Gómez (Vasco-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Juan Camilo Hernández (Betis-ESP), Luis Díaz (Bayern de Munique-ALE), Luis Suárez (Sporting-POR).
RD Congo
Goleiros: Timothy Fayulu (Noah Yerevan-ARM), Lionel Mpasi (Le Havre-FRA) e Matthieu Epolo (Standard Liége-BEL);
Defensores: Aaron Wan-Bissaka (West Ham-ING), Gédéon Kalulu (Aris Limassol-CPR), Joris Kayembe (Genk-BEL), Arthur Masuaku (Lens-FRA), Steve Kapuadi (Widzew Lodz-POL), Rocky Bushiri (Hibernian-ESC), Axel Tuanzebe (Burnley-ING), Chancel Mbemba (Lille-FRA) e Dylan Batubinsika (AE Larisa-GRE);
Meio-campistas: Noah Sadiki (Sunderland-ING), Samuel Moutoussamy (Atromitos-GRE), Edo Kayembe (Watford-ING), Ngal’ayel Mukau (Lille-FRA), Charles Pickel (Espanyol-ESP), Nathanael Mbuku (Montpellier-FRA), Brian Cipenga (Castellón-ESP), Theo Bongonda (Spartak Moscou-RUS) e Gael Kakuta (AE Larisa-GRE);
Atacantes: Meschack Elia (Alanyaspor-TUR), Fiston Mayele (Pyramids-EGI), Cédric Bakambu (Real Betis-ESP), Simon Banza (Al-Jazira-EAU) e Yoane Wissa (Newcastle-ING).
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Uzbequistão
Goleiros Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf) e Botirali Ergashev (Neftchi-AZE);
Defensores: Abdukodir Khusanov (Manchester City-ING), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Farrukh Sayfiev (Neftchi-AZE), Rustam Ashurmatov (Esteghlal-IRA), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdulla Abdullaev (Dibba-UAE), Bekhruz Karimov (Surkhon), Avazbek Ulmasaliev (AGMK) e Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand);
Meias: Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Otabek Shukurov (Baniyas-UAE), Jamshid Iskanderov (Neftchi-AZE), Odiljon Hamrobekov (Tractor-IRA), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal-IRA), Oston Urunov (Persepolis-IRA), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al-Bataeh-UAE), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir-TUR) e Sherzod Esanov (Bukhara);
Atacantes: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir-TUR), Azizbek Amonov (Bukhara) e Igor Sergeev (Persepolis-IRA)
Grupo L
Inglaterra
Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
Defensores: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Liverpool), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle)
Meio-campistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid-ESP), Eberechi Eze (Arsenal)
Atacantes: Harry Kane (Bayern Munique-ALE), Ivan Toney (Al-Ahli-SAU), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona-ESP), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal).
Croácia
Goleiros: Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhagen-DIN) e Ivor Pandur (Hull City-ING);
Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City-ING), Duje Caleta-Car (Real Sociedad-ESP), Josip Sutalo (Ajax-HOL), Josip Stanisic (Bayern de Munique-ALE), Marin Pongracic (Fiorentina-ITA), Martin Erlic (Midtjylland-DIN) e Luka Vuskovic (Hamburgo-ALE);
Meio-campistas: Luka Modric (Milan-ITA), Mateo Kovacic (Manchester City-ING), Mario Pasalic (Atalanta-ITA), Nikola Vlasic (Torino-ITA), Luka Sucic (Real Sociedad-ESP), Martin Baturina (Como-ITA), Kristijan Jakic (Augsburg-ALE), Petar Sucic (Inter de Milão-ITA), Nikola Moro (Bologna-ITA) e Toni Fruk (Rijeka);
Atacantes: Ivan Perisic (PSV-HOL), Andrej Kramaric (Hoffenheim-ALE), Ante Budimir (Osasuna-ESP), Marco Pasalic (Orlando City-EUA), Peter Musa (Dallas-EUA) e Igor Matanovic (Freiburg-ALE).
Panamá
Goleiros: Orlando Mosquera (Al-Fayha-SAU), Luis Mejía (Nacional-URU) e César Samudio (Maratona-HON);
Defensores: César Blackman (Slovan Bratislava-SVK), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira-VEN), Amir Murillo (Besiktas-TUR), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa-CRC), Andrés Andrade (LASK-AUT), Edgardo Fariña (Novgorod-RUS), José Córdoba (Norwich-ING), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello-VEN) e Roderick Miller (Turan-Tovuz-AZE);
Meio-campistas: Aníbal Godoy (San Diego-EUA), Adalberto Carrasquilla (Pumas-MEX), Carlos Harvey (Minnesota United-EUA), Cristian Martínez (Coatepeque-GUA), José Luis Rodríguez (Juárez-MEX), César Yanis (Cobresal-CHI), Yoel Bárcenas (Mazatlán-MEX), Alberto Quintero (Plaza Amador) e Azarías Londoño (Universidad Católica-EQU);
Atacantes: Ismael Díaz (León-MEX), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción-CHI), José Fajardo (Universidad Católica-EQU) e Tomás Rodríguez (Saprissa-CRC).
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Gana
Goleiros: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen-SUI), Joseph Anang (St. Patrick-IRL);
Defensores: Baba Abdul Rahman (Paok-GRE), Gideoh Mensah (Auxerre-FRA), Marvin Senaya (Auxerre-FRA), Alidu Seidu (Rennes-FRA), Abdul Mumin (Rayo Vallecano-ESP), Jerome Opoku (Basaksehir-TUR), Jonas Adjetey (Wolfsburg-ALE), Kojo Oppong Peprah (Nice-FRA) e Derrick Luckassen (Pafos-CPR);
Meio-campistas: Elisha Owusu (Auxerre-FRA), Thomas Partey (Villarreal-ESP), Kwasi Sibo (Real Oviedo-ESP), Augustine Boakye (Saint-Étienne-FRA), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland-DIN), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City-ING);
Atacantes: Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah-SAU), Ernest Nuamah (Lyon-FRA), Antoine Semenyo (Manchester City-ING), Brandon Thomas-Asante (Coventry City-ING), Kamal Deen Sulemana (Atalanta-ITA), Prince Kwabena Adu (Vitkoria Plzen-CHE), Iñaki Williams (Athletic Bilbao-ESP) e Jordan Ayew (Leicester City-ING).
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