Estudo coloca Brasil como a sexta seleção mais valiosa da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira aparece entre as equipes mais valiosas da Copa do Mundo de 2026. Um estudo realizado pela plataforma TransferRoom colocou o Brasil na sexta colocação entre as 48 seleções classificadas para o torneio, com o elenco avaliado em 941 milhões de euros (cerca de R$ 5,5 bilhões).

O levantamento leva em consideração uma série de fatores para calcular o valor de mercado dos jogadores. Entre os critérios analisados estão idade, desempenho recente, potencial de crescimento, valor de revenda, tempo restante de contrato e até o nível de competitividade da liga em que cada atleta atua.

A liderança do ranking pertence à França, que conta com nomes como Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé. Na sequência aparecem Espanha, Inglaterra, Alemanha e Portugal. As cinco primeiras colocadas superam a marca de 1 bilhão de euros em valor de mercado.

Logo atrás surge o Brasil, impulsionado pela combinação entre jogadores consolidados no futebol europeu, jovens promessas e atletas experientes que seguem com espaço na Seleção.

Vini Júnior lidera lista brasileira

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024, Vinícius Júnior é o atleta mais valioso do elenco brasileiro. Segundo o estudo, o atacante do Real Madrid possui valor de mercado estimado em 128 milhões de euros, aproximadamente R$ 750 milhões.

Mesmo liderando a lista da Seleção, Vini aparece apenas na décima colocação entre todos os jogadores convocados para a Copa do Mundo. Os três primeiros colocados do ranking geral são Lamine Yamal, Erling Haaland e Kylian Mbappé, todos avaliados acima da marca de R$ 1 bilhão.

Entre os brasileiros, os cinco jogadores mais valiosos são Vinícius Júnior, Endrick, Matheus Cunha, Raphinha e Bruno Guimarães.

Juventude e experiência elevam valor do Brasil

Um dos fatores que ajudam a explicar a posição brasileira no ranking é a diversidade do elenco convocado por Carlo Ancelotti. Jogadores em ascensão, como Endrick e Rayan, aumentam o potencial de valorização da equipe. Ao mesmo tempo, atletas já consolidados no futebol europeu, casos de Vinícius Júnior, Raphinha e Bruno Guimarães, mantêm o valor do grupo em patamar elevado.

Por outro lado, nomes mais experientes possuem avaliações mais modestas devido aos critérios adotados pelo estudo. Neymar tem valor reduzido; Weverton aparece na última posição

Responsável pela transferência mais cara da história do futebol, quando deixou o Barcelona para atuar no Paris Saint-Germain em 2017, Neymar hoje possui valor estimado em 2,4 milhões de euros segundo a plataforma. A avaliação leva em conta principalmente a idade do atacante e seu histórico recente de lesões.

Casemiro e Fabinho, por sua vez, aparecem sem valor atribuído no ranking. Como ambos encerraram seus vínculos contratuais e estão livres no mercado, a ferramenta não realizou uma estimativa financeira para os jogadores.

Por fim, o goleiro Weverton, aos 38 anos, ocupa a última posição entre os convocados brasileiros, com expectativa de valorização calculada em 668 mil euros, cerca de R$ 3,9 milhões.

Enquanto os números reforçam o peso do elenco brasileiro no cenário internacional, a Seleção já concentra suas atenções na preparação para o Mundial. O grupo está nos Estados Unidos, onde fará os últimos ajustes antes da estreia na Copa do Mundo.

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