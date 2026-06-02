Saiba as prioridades do Botafogo na próxima janela

Mesmo vivendo crise financeira, o Botafogo tem prioridades já definidas para a próxima janela de transferências, que se abrirá em julho deste ano. São, afinal, quatro posições prioritárias para a diretoria gloriosa no mercado.

Atualmente, a ideia da direção é reforçar o elenco com goleiro, zagueiro, volante e ponta, segundo informações do “ge” desta terça-feira (2/6). Um dos maiores problemas do atual plantel do Botafogo está na meta, já que Neto, Raul e Léo Linck não gozam de prestígio por conta da má fase que vivem debaixo das traves. Assim, a ideia é contratar um goleiro titular para o segundo semestre.

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Outra posição carente agora é a de zagueiro. Isso porque Alexander Barboza deixou o clube rumo ao Palmeiras, deixando um buraco no setor defensivo. O meio-campo, por sua vez, conta com carência na área de volantes. Danilo, principal atleta do Botafogo, deve deixar o clube após a disputa da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o que fará com que o Glorioso precise ir ao mercado. Newton, aliás, também deve sair.

Por fim, o ataque. A intenção da diretoria é contratar um atacante de lado, visando ampliar as opções de velocidade e profundidade pelas extremas do campo. Assim, a tendência é que o Glorioso busque um jogador com as características de Artur, emprestado ao São Paulo. Primeiro, porém, o Botafogo precisará derrubar os transfer bans sofridos por parte da Fifa.

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