Real Madrid fica perto de anunciar reforço para o setor defensivo

Ibrahima Konaté está próximo de se tornar o mais novo reforço do Real Madrid. De acordo com informações da imprensa espanhola, o zagueiro francês deve assinar contrato por quatro temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

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A negociação ganhou força nos últimos dias e ocorre em meio ao planejamento do clube para a próxima temporada. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol As, nesta terça-feira (2), Konaté é um jogador muito bem avaliado internamente e também agrada a José Mourinho, apontado como favorito para assumir o comando técnico da equipe caso Florentino Pérez seja reeleito presidente no próximo domingo (7).

Aos 27 anos, o defensor ficará livre no mercado após o término de seu vínculo com o Liverpool. Isso permitirá que o Real Madrid o contrate sem precisar pagar taxa de transferência. Ainda segundo os veículos espanhóis, o francês também despertava o interesse de outros gigantes europeus, como PSG e Bayern de Munique.

Caso o acordo seja confirmado, a chegada de Konaté seguirá uma estratégia que o Real Madrid tem adotado com frequência nos últimos anos: aproveitar oportunidades de mercado envolvendo jogadores em fim de contrato. Foi assim em contratações recentes como as de Kylian Mbappé, David Alaba e Antonio Rudiger. O trio chegou ao clube sem custos de transferência após encerrarem seus compromissos com as equipes anteriores.

A aposta da diretoria merengue é reforçar o elenco com atletas já consolidados no futebol europeu, investindo principalmente em salários e bônus de assinatura para atrair nomes disputados no mercado.

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