Vasco acerta chegada de lateral-esquerdo e intensifica reformulação no elenco

Vasco já tem data marcada para receber uma nova peça em seu elenco profissional. O lateral-esquerdo Paulinho vai se juntar aos companheiros a partir do dia 22 de junho, momento em que o grupo principal retoma as atividades focando na preparação para o segundo semestre da temporada.

Aos 21 anos, o defensor pertencia ao América e assinou um pré-acordo com o clube carioca ainda no início deste ano. Com o vínculo finalizado, o jogador desembarca em São Januário com o objetivo inicial de compor o grupo de atletas. Inclusive, a própria direção americana confirmou publicamente o encerramento do vínculo do jovem lateral.

Essa movimentação nos bastidores já vinha se desenhando nas últimas semanas. Durante uma entrevista coletiva recente, o diretor de futebol do clube mineiro, Paulo Assis, confirmou que liberou o atleta para o novo destino, embora tenha evitado citar nominalmente o Vasco.

Apesar do mistério inicial do dirigente, o setor de análise de desempenho da equipe carioca avaliou o garoto de forma bastante positiva antes de consolidar o negócio.

Vasco quer reformular elenco

O desfecho da transferência também surpreendeu quem acompanhava os bastidores do mercado da bola. Isso porque Paulinho atraiu o interesse do futebol europeu e recebeu sondagens do exterior recentemente.

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Todavia, os representantes do atleta e o próprio jogador consideraram a proposta vascaína mais vantajosa para a carreira dele neste momento. Muito embora a diretoria do clube carioca ainda adote cautela e não tenha feito o anúncio oficial da contratação.

Essa chegada, no entanto, representa apenas o primeiro passo de um plano muito maior para os próximos meses. Mesmo com a garantia do reforço de Paulinho, a cúpula de futebol vascaína continua ativa no mercado de transferências em busca de novos nomes solicitados pelo técnico Renato Gaúcho.

A intenção da diretoria gira em torno de uma reformulação profunda no plantel e, por isso, os dirigentes focam em opções financeiramente viáveis, ao mesmo tempo em que negociam a saída de outros atletas para aliviar a folha salarial do clube.

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