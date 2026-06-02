Matheus França não joga mais pelo Vasco e clube estuda novas contratações

O meia-atacante Matheus França vive os seus últimos dias como atleta do Vasco. O jogador, que chegou por empréstimo no meio do ano passado, possui vínculo com o clube carioca apenas até o fim deste mês. Diante desse cenário, a diretoria já definiu que o atleta não seguirá em São Januário após a pausa para a Copa do Mundo.

Essa trajetória, no entanto, começou com grandes expectativas por parte da comissão técnica anterior. Revelado nas categorias de base do rival Flamengo, Matheus França desembarcou no clube vascaíno com o aval de Fernando Diniz, que enxergava no jogador um atleta polivalente.

Além disso, antes de a diretoria rubro-negra vendê-lo ao Crystal Palace-ING, o jovem passou por diferentes funções em campo, atuando como meia centralizado, ponta e até mesmo centroavante. Essa versatilidade encantou o antigo treinador, que chegou a escalá-lo até como segundo volante em 2025.

Apesar de todo o otimismo inicial, a realidade dos gramados frustrou os planos da comissão técnica e da torcida. No total, Matheus França vestiu a camisa vascaína em apenas 27 oportunidades e balançou as redes uma única vez, na vitória sobre o Audax Italiano-CHI pela Copa Sul-Americana. Para piorar o desempenho opaco, o atleta iniciou o confronto no banco de reservas em 23 jogos e figurou entre os titulares apenas quatro vezes.

Por outro lado, o adeus do jogador trará um impacto positivo imediato para as finanças do clube. A saída de Matheus França vai abrir um espaço importante no orçamento do Vasco, que pretende contratar novos reforços para a sequência do ano.

Alto salário no Vasco

Atualmente, o meia recebe um dos maiores salários do elenco, já que a diretoria assumiu 100% dos vencimentos do atleta. Como o jogador pertence a um time inglês, a diferença do câmbio entre o real e a libra esterlina eleva significativamente esse custo.

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O distanciamento entre o atleta e o clube ficou ainda mais evidente nas últimas semanas. Nos dois confrontos mais recentes do Vasco no Brasileirão, o técnico Renato Gaúcho sequer relacionou Matheus França. O jogador disputou somente três partidas em todo o torneio nacional, e todas elas saindo do banco de reservas, consolidando o clima de despedida em São Januário.

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