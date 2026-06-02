Quem é Léo Nannetti? Goleiro acompanha a Seleção Brasileira na Copa aos 18 anos

A delegação da Seleção Brasileira desembarcou nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo com os 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti. Contudo, um rosto chamou a atenção entre os integrantes da viagem. Trata-se do goleiro Léo Nannetti, promessa do Flamengo que, mesmo fora da lista oficial do Mundial, foi convidado pela CBF para acompanhar a equipe durante a competição.

O jovem de 18 anos participou de toda a preparação na Granja Comary e também apareceu na foto oficial dos atletas dentro do avião que levou a delegação para Nova Jersey. Embora não esteja inscrito na Copa, ele seguirá integrado às atividades comandadas pela comissão técnica ao longo do torneio.

Após a vitória do Brasil sobre o Panamá, no Maracanã, o goleiro Alisson destacou o potencial de Léo Nannetti e valorizou a experiência que o jovem está vivendo ao lado dos principais jogadores da Seleção.

“Todo dia trabalhamos juntos, é um menino muito bom. Tem vontade de aprender, de melhorar e já demonstrou qualidade. Está tendo uma oportunidade que poucas pessoas tiveram, eu não tive com 18 anos. Isso também pela visão de talento que se tem em cima dele. Já tinha ouvido falar bem dele através do Filipe Luís e tem demonstrado isso nos treinamentos. Tem grande potencial, muito centrado. Acredito que ele tem grandes coisas na carreira se continuar focado e trabalhando”, afirmou o goleiro do Liverpool.

Nannetti já é rosto conhecido na Seleção Brasileira

Entretanto, não é a primeira vez que Nannetti participa de atividades com a Seleção principal. Em setembro do ano passado, ele já havia sido chamado para um período de treinamentos em Teresópolis.

Léo Nannetti estreou profissionalmente pelo Flamengo nesta temporada. O goleiro foi titular nos três primeiros jogos do Campeonato Carioca, quando o clube utilizou uma equipe alternativa formada majoritariamente por atletas da base.

Ao longo de 2025, ele passou a treinar com frequência entre os profissionais e ganhou ainda mais espaço dentro do clube. Como reconhecimento, o Flamengo renovou seu contrato até o fim de 2029.

Além disso, ma atual temporada, o arqueiro soma 18 partidas pela equipe sub-20 e já ultrapassou a marca de 300 jogos vestindo a camisa rubro-negra nas categorias de base.

Além do destaque pelo Flamengo, o jogador também acumula convocações para as seleções brasileiras de base, cenário que aumenta a expectativa em torno de seu futuro.

Assim, mesmo sem integrar a lista oficial da Copa do Mundo, Léo Nannetti terá a oportunidade de conviver diariamente com alguns dos principais jogadores do planeta e adquirir experiência em um ambiente que poucos atletas conseguem alcançar tão cedo na carreira.

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