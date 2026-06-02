Atlético bate recorde histórico de convocados para Copa do Mundo

O Atlético atingiu um feito inédito em sua trajetória ao garantir quatro jogadores convocados para a mesma edição da Copa do Mundo. Com as listas oficiais divulgadas por Paraguai e Equador, o clube mineiro superou sua marca anterior e terá representações de Júnior Alonso, Alan Franco, Ángelo Preciado e Alan Minda no torneio que ocorrerá na América do Norte.

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Entre os convocados, Júnior Alonso, embora esteja de saída do clube, chega como uma das lideranças da seleção paraguaia, enquanto Alan Franco aparece como peça consolidada entre os titulares do Equador. Além disso, Preciado e Minda atuarão em uma das seleções sul-americanas mais competitivas da atualidade.

Galo supera marca que atravessou gerações

O recorde anterior do Galo havia sido estabelecido em 1982 na Espanha, quando três atleticanos defenderem a Seleção Brasileira. Naquele período, Luisinho, Toninho Cerezo e Éder integraram o nostálgico elenco de Telê Santana, considerado até hoje um dos mais talentosos da história.

Desde então, o clube seguiu revelando e cedendo jogadores para seleções ao redor do mundo. No entanto, nunca havia alcançado uma participação tão expressiva em uma mesma edição do Mundial. O novo recorde ganha ainda mais relevância porque envolve atletas de duas seleções diferentes, refletindo o alcance internacional conquistado pelo elenco montado nos últimos anos.

Outro aspecto que chama atenção é a presença cada vez mais frequente de estrangeiros do Atlético em Copas do Mundo. Antes da atual edição, apenas dois jogadores de fora do Brasil, que defendiam o clube, haviam participado do torneio: o goleiro uruguaio Ladislao Mazurkiewicz, em 1974, e o lateral paraguaio Cáceres, em 2010. Para esta Copa, o número cresce com três equatorianos e um paraguaio.

Enquanto o futebol brasileiro entra em pausa para a disputa do Mundial, o Galo acompanhará de perto o desempenho de seus representantes.

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