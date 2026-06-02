Veja os times brasileiros com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo

Nos últimos anos, o Campeonato Brasileiro virou um grande chamariz para aqueles jogadores que querem ser convocados pelas suas respectivas seleções. Com mais investimentos e um nível de jogo superior ao dos vizinhos do continente, o Brasil virou um centro muito atrativo para os jogadores.

E isso se refletiu nas convocações para a Copa do Mundo de 2026. Ao todo, foram 32 jogadores que atuam no Brasil foram chamados para representar seus países no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

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Desses 32 nomes, o Flamengo foi o líder de jogadores convocados para a Copa do Mundo. O Rubro-Negro, ao todo, teve nove jogadores chamados para disputar o Mundial de 2026 em quatro seleções diferentes – Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia.

Veja a lista de clubes que mais levaram jogadores para a Copa do Mundo de 2026:

Flamengo – 9 jogadores

Alex Sandro (Brasil), Danilo (Brasil), Léo Pereira (Brasil), Lucas Paquetá (Brasil), Guillermo Varela (Uruguai), Nicolás De la Cruz (Uruguai), Giorgian De Arrascaeta (Uruguai), Gonzalo Plata (Equador), Jorge Carrascal (Colômbia).

Palmeiras – 7 jogadores

Gustavo Gómez (Paraguai), Maurício (Paraguai), Ramón Sosa (Paraguai), Joaquín Piquerez (Uruguai), Emiliano Martínez (Uruguai), Jhon Arias (Colômbia) e Flaco López (Argentina)

Atlético-MG – 4 jogadores

Junior Alonso (Paraguai), Ángelo Preciado (Equador), Alan Franco (Equador) e Alan Minda (Equador)

Grêmio – 2 jogadores

Weverton (Brasil) e Fabián Balbuena (Paraguai)

Internacional – 2 jogadores

Sergio Rochet (Uruguai) e Félix Torres (Equador)

Athletico – 1 jogador

Juan Camilo Portillo (Colômbia)

Botafogo – 1 jogador

Danilo (Brasil)

Bragantino – 1 jogador

Isidro Pitta – Paraguai

Corinthians – 1 jogador

Memphis Depay (Holanda)

Fluminense – 1 jogador

Agustin Canobbio (Uruguai)

Santos – 1 jogador

Neymar (Brasil)

São Paulo – 1 jogador

Damián Bobadilla (Paraguai)

Vasco – 1 jogador

Andrés Gómez (Colômbia)

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