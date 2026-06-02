Santos revive cenário de 2021 e sonha alto na pausa da temporada

O Santos encerrou a primeira metade da temporada com motivos para acreditar em uma sequência mais ambiciosa na sequência. Após garantir classificação aos playoffs da Sul-Americana e avançar às oitavas da Copa do Brasil, o Peixe voltará da pausa para a Copa do Mundo disputando três competições simultaneamente, algo que não acontecia desde 2021.

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Anteriormente, a última vez que o clube chegou ao mês de agosto vivo em três torneios foi há quatro temporadas. Naquela ocasião, o Santos ainda brigava no Brasileirão e seguia nas fases decisivas da “Sula” e da Copa do Brasil. O cenário, nesse sentido, volta a se repetir e surge como um indicativo da remontada da equipe, que fechou o período antes da pausa com um triunfo sobre o Vitória.

Preparação internacional mira sequência decisiva

Logo após a pausa, o calendário santista promete intensidade. Pelo Brasileirão, o primeiro compromisso será diante do Botafogo. Em seguida, já na Sul-Americana, o adversário será a Universidad Central-VEN, pelos playoffs. Enquanto isso, a Copa do Brasil reserva um duelo diante do Remo, em agosto, por uma vaga nas quartas.

Para chegar forte à retomada das competições, o Peixe definiu uma programação especial durante o período sem jogos oficiais. O clube realizará uma excursão em Portugal entre os dias 7 e 17 de julho, dentro do projeto “Joga Brasil”. A iniciativa prevê amistosos internacionais e um período de preparação física e técnica voltado para a maratona de partidas que virá na sequência.

O amistoso já confirmado será contra o Vitória de Guimarães, mas o clube trabalha para realizar outros confrontos durante a estada nas “quinas”. A diretoria entende que pode ajudar na preparação do elenco para um semestre que será decisivo.

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