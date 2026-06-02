Holanda x Argélia: onde assistir, escalações e arbitragem

Holanda e Argélia se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h45 (horário de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã, em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Bélgica vence a Croácia em amistoso preparatório para a Copa

Como chega a Holanda

A Holanda chega para o amistoso em um momento positivo. A equipe de Ronald Koeman garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 sem grandes dificuldades e segue entre as seleções mais fortes da Europa. Nos últimos compromissos, os holandeses mostraram consistência tanto defensiva quanto ofensivamente, apoiados por uma base experiente que mistura nomes consolidados e jovens em ascensão. O amistoso contra a Argélia será mais uma oportunidade para ajustar a equipe visando o Mundial, competição na qual a seleção tentará buscar o título inédito após os vice-campeonatos de 1974, 1978 e 2010.

Para o confronto desta quarta-feira, Koeman deve utilizar uma formação muito próxima daquela que considera ideal para a Copa. Virgil van Dijk seguirá como líder da defesa, enquanto Ryan Gravenberch, Cody Gakpo e Memphis Depay aparecem entre os principais nomes do setor ofensivo.

Como chega a Argélia

Por outro lado, a Argélia também vive um momento de confiança após garantir sua classificação para a Copa do Mundo. A seleção africana vem apresentando regularidade nos últimos jogos e aposta em uma geração experiente para tentar surpreender no torneio. Enfrentar a Holanda representa um importante teste para medir o nível da equipe antes do início do Mundial.

O técnico Vladimir Petkovic deve escalar força máxima para o amistoso em Roterdã. O lateral Rayan Aït-Nouri e o atacante Riyad Mahrez continuam sendo as principais referências do elenco e devem começar entre os titulares.

HOLANDA X ARGÉLIA

Amistoso internacional

Data e horário: quarta-feira, 03/06/2026, às 15h45 (de Brasília).

Local: Feyenoord Stadium, em Roterdã.

HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, Koopmeiners e de Jong; Gakpo, Memphis Depay e Brobbey. Técnico: Ronald Koeman.

ARGÉLIA: Mandrea; Atal, Touba, Mandi e Aït-Nouri; Bennacer, Bentaleb e Aouar; Mahrez, Bounedjah e Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic.

Árbitro: Jakob Semler (Áustria).

Auxiliares: Martin Höfler (Áustria) e Alexander Borucki (Áustria).

VAR: Alan Kijas (Áustria).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.