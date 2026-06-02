CBF prepara recepção especial para a Seleção nos EUA com fotos e homenagens

A chegada da Seleção Brasileira aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026 contou com uma recepção especial preparada pela CBF. Ao entrarem nos quartos do hotel que servirá de concentração durante o torneio, os jogadores encontraram presentes personalizados, com ilustrações vestindo a camisa da Seleção e fotos de quando ainda eram crianças.

A iniciativa faz parte de uma série de ações organizadas pela entidade para tornar o ambiente mais acolhedor durante o período de concentração. A ideia é aproximar os atletas de suas origens e reforçar a conexão emocional com a trajetória que os levou até o principal torneio do futebol mundial.

Alguns jogadores compartilharam a surpresa nas redes sociais. Entre eles estavam Marquinhos, Weverton, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Igor Thiago, Matheus Cunha e Douglas Santos.

Um dos mais emocionados foi Matheus Cunha, que disputará sua primeira Copa do Mundo após ter ficado fora da edição de 2022 por causa de uma lesão.

“Sonhe, acredite, realize!”, escreveu o atacante ao mostrar o presente recebido.

As homenagens não ficaram restritas aos quartos dos atletas. A CBF também transformou os ambientes utilizados pela delegação nos Estados Unidos. Tanto o hotel quanto o centro de treinamentos receberam imagens que remetem ao Brasil, à cultura do futebol de rua e às histórias que moldaram gerações de jogadores brasileiros.

Entre os destaques estão fotografias do livro “Raízes do Futebol”, do fotógrafo brasileiro Sam Robles. As imagens retratam crianças jogando futebol em diferentes regiões do país e foram espalhadas pelos espaços frequentados diariamente pelos atletas.

Seleção Brasileira tenta reforçar identidade

Aliás, as artes deixadas nos quartos trazem uma ilustração personalizada de cada atleta usando a camisa amarela da Seleção. Além disso, todas carregam a frase “Bate no peito”, escolhida como trilha sonora oficial da campanha brasileira para a Copa do Mundo.

A música terá papel importante durante o torneio. Segundo a CBF, ela será executada nos estádios onde o Brasil atuar em momentos específicos das partidas, buscando criar maior identificação entre equipe e torcida.

Embora os treinamentos aconteçam no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, a delegação está hospedada no Hotel The Ridge, localizado em Basking Ridge. O local servirá como casa da Seleção ao longo das próximas semanas. Além disso, está preparado para oferecer toda a estrutura necessária durante a disputa da Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.