Jogadores do Flamengo com contrato no fim; saiba

O Flamengo tem decisões importantes a fazer em seu futuro próximo. Isso porque quatro jogadores de seu atual elenco poderão assumir contratos com outras equipes gratuitamente a partir do fim de junho, já que possuem vínculo apenas até dezembro deste ano.

São os casos dos experientes Danilo e Alex Sandro, além de Everton Cebolinha e Dyogo Alves. Os dois primeiros estão com a Seleção Brasileira, com as conversas ficando para depois da Copa do Mundo. O lateral-esquerdo, aliás, já encaminhou renovação, ainda que sem oficialização por parte do Flamengo.

Já o lateral-direito não esconde o desejo de se aposentar do futebol profissional. No entanto, ainda há a possibilidade de permanência por mais uma temporada. Everton Cebolinha, por outro lado, já manifestou a vontade de sair ao fim do contrato, o que não o impede de trocar de clube já na próxima janela de transferências, em julho deste ano.

Por fim, o goleiro Dyogo Alves. O arqueiro de 22 anos chegou ao Fla em 2019 para o sub-15 e desde então vem subindo de categorias. Após conquistar o Brasileirão Sub-17, Sub-20, a Copa do Brasil Sub-17 e a Finalíssima Intercontinental Sub-20, o goleiro estourou a idade e subiu ao profissional. Assim, realizou cinco partidas em 2025, mas ainda não jogou em 2026. Atualmente é o terceiro goleiro do elenco e não abriu negociação por uma renovação, ao menos por enquanto.