Bayern mira contratação de destaque marroquino do PSV

O Bayern de Munique viu Anthony Gordon acertar sua transferência para o Barcelona e agora trabalha em uma nova alternativa para reforçar o setor ofensivo. O principal alvo da vez é Ismael Saibari, destaque do PSV e um dos jogadores mais valorizados do futebol holandês.

LEIA MAIS: Bélgica vence a Croácia em amistoso preparatório para a Copa

Segundo informações da imprensa alemã e do jornalista Fabrizio Romano, o clube já iniciou conversas com o meia-atacante marroquino e recebeu sinais positivos do jogador, que vê com bons olhos uma mudança para a Bundesliga nesta janela de transferências. As negociações ganharam força nos últimos dias, especialmente após o Bayern encerrar a disputa por Gordon.

De acordo com a Sky Sport Alemanha, os bávaros já enviaram uma proposta formal ao atleta e seus representantes, embora a diretoria siga monitorando outras opções no mercado.

A prioridade do Bayern é contratar um jogador versátil para o ataque, capaz de atuar pelos lados do campo e também oferecer alternativas a Harry Kane como referência ofensiva. Nesse cenário, Saibari agrada por sua capacidade de desempenhar diferentes funções no setor ofensivo.

O marroquino costuma atuar como meia ofensivo ou ponta, mas também pode jogar mais avançado. Sua versatilidade, qualidade técnica e presença ofensiva chamaram a atenção dos dirigentes bávaros, principalmente após as boas atuações pelo PSV na última temporada. Além disso, um dos momentos mais marcantes foi o gol marcado contra o próprio Bayern na fase de grupos da Champions.

Com contrato válido até 2029, Saibari depende agora de um acordo entre os clubes. No entanto, a tendência é que o PSV faça jogo duro nas negociações. Veículos da imprensa holandesa apontam que o clube de Eindhoven pretende exigir uma quantia elevada para liberar um de seus principais jogadores.

Os valores especulados giram em torno de 60 milhões de euros (R$ 350,4 milhões), montante próximo ao que o Bayern estava disposto a investir em Gordon. Apesar disso, a diretoria alemã mantém cautela e trabalha dentro de limites financeiros previamente estabelecidos para esta janela.

Bayern terá concorrência por Ismael Saibari

Além do Bayern, outros clubes acompanham a situação do atleta. PSG e Galatasaray também demonstraram interesse no marroquino, o que pode aumentar a concorrência nos próximos meses.

Por fim, outro fator que pode influenciar diretamente a negociação é a participação de Saibari na Copa do Mundo de 2026. Ou seja, caso o meia se destaque defendendo a seleção de Marrocos, o PSV poderá elevar ainda mais o valor pedido para concluir a transferência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.