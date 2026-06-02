Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar… Veja os jogadores mais seguidos da Copa

Principal nome da Seleção Brasileira, Neymar é o terceiro jogador mais seguido da Copa do Mundo nas redes sociais. O camisa 10 acumula 233 milhões de seguidores no Instagram, perdendo apenas para Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, na medição desta terça-feira (2). Aliás, o Brasil é o único país com dois representantes no Top-10. Afinal, Vini Jr ocupa a sexta posição.

Neymar está em sua quarta Copa do Mundo, após disputar em 2014, 2018 e 2022. Dessa maneira, segue como uma das personalidades mais conhecidas do esporte mundial. O atacante teve uma trajetória vitoriosa na Europa, atuando por Barcelona e PSG, além de ser o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira.

Cristiano Ronaldo no topo absoluto

Disparado no topo está Cristiano Ronaldo, que possui 655 milhões de seguidores. O gajo não lidera apenas entre os jogadores convocados para a Copa do Mundo: ele detém o recorde de pessoa mais seguida da história do Instagram. Em segundo vem Lionel Messi, que soma 506 milhões. Os dois craques participarão de sua sexta edição de Mundiais e, juntos, somam quase 1,2 bilhão de seguidores na rede social.

Logo atrás de Neymar, vem Kylian Mbappé, seu ex-companheiro de PSG e campeão mundial com a França em 2018. O atacante soma 130 milhões de seguidores na plataforma. Atualmente com 12 gols em Copas, ele pode igualar ou até ultrapassar o alemão Miroslav Klose, que soma 16.

Em quinto lugar vem o egípcio Mohamed Salah, com 65,3 milhões no Instagram. Em sexto aparece Vini Jr, com 59,8 milhões de seguidores. Na sequência aparecem o colombiano James Rodríguez (50,1 milhões) e o espanhol Lamine Yamal (43,1 milhões).

Por fim, o ranking dos dez primeiros é fechada pelo inglês Jude Bellingham, com 41,2 milhões, e pelo norueguês Erling Haaland, com 40,5 milhões.

Veja a lista dos jogadores mais seguidos do Instagram

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 665 milhões Lionel Messi (Argentina) – 506 milhões Neymar Jr. (Brasil) – 233 milhões Kylian Mbappé (França) – 130 milhões Mohamed Salah (Egito) – 65,3 milhões Vinicius Jr. (Brasil) – 59,8 milhões James Rodríguez (Colômbia) – 50,1 milhões Lamine Yamal (Espanha) – 43,1 milhões Jude Bellingham (Inglaterra) – 41,2 milhões Erling Haaland (Noruega) – 40,5 milhões Luka Modric (Croácia) – 38,5 milhões Kevin de Bruyne (Bélgica) – 26,2 milhões Achraf Hakimi (Marrocos) – 23,3 milhões Pedri (Espanha) – 22,4 milhões Casemiro (Brasil) – 22,2 milhões Marcus Rashford (Inglaterra) – 22,2 milhões Federico Valverde (Uruguai) – 21,5 milhões Ousmane Dembelé (França) – 20,9 milhões Memphis Depay (Holanda) – 19,9 milhões Raphinha (Brasil) – 19,6 milhões Gavi (Espanha) – 19,4 milhões Harry Kane (Inglaterra) – 18,2 milhões Endrick (Brasil) – 17,9 milhões Thibaut Courtois (Bélgica) – 17,8 milhões Arda Guler (Turquia) – 17,7 milhões Virgil Van Dijk (Holanda) – 17,2 milhões Sadio Mané (Senegal) – 17 milhões N’Golo Kanté (França) – 16,2 milhões David Alaba (Áustria) – 15,2 milhões Manuel Neuer (Alemanha) – 14,5 milhões Frenk De Jong (Holanda) – 14,4 milhões Son Heung-min (Coreia do Sul) – 14,3 milhões Rodrigo De Paul (Argentina) – 14 milhões Emiliano Martínez (Argentina) – 14 milhões João Félix (Portugal) – 12,9 milhões Brahim Diaz (Marrocos) – 12,6 milhões Ryad Mahrez (Argélia) – 12,2 milhões Lucas Paquetá (Brasil) – 12,2 milhões Lautaro Martínez (Argentina) – 11,6 milhões Bruno Fernandes (Portugal) – 10,9 milhões







