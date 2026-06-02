Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar… Veja os jogadores mais seguidos da Copa

Principal nome da Seleção Brasileira, Neymar é o terceiro jogador mais seguido da Copa do Mundo nas redes sociais. O camisa 10 acumula 233 milhões de seguidores no Instagram, perdendo apenas para Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, na medição desta terça-feira (2). Aliás, o Brasil é o único país com dois representantes no Top-10. Afinal, Vini Jr ocupa a sexta posição.
Neymar está em sua quarta Copa do Mundo, após disputar em 2014, 2018 e 2022. Dessa maneira, segue como uma das personalidades mais conhecidas do esporte mundial. O atacante teve uma trajetória vitoriosa na Europa, atuando por Barcelona e PSG, além de ser o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira.
Cristiano Ronaldo no topo absoluto
Disparado no topo está Cristiano Ronaldo, que possui 655 milhões de seguidores. O gajo não lidera apenas entre os jogadores convocados para a Copa do Mundo: ele detém o recorde de pessoa mais seguida da história do Instagram. Em segundo vem Lionel Messi, que soma 506 milhões. Os dois craques participarão de sua sexta edição de Mundiais e, juntos, somam quase 1,2 bilhão de seguidores na rede social.
Logo atrás de Neymar, vem Kylian Mbappé, seu ex-companheiro de PSG e campeão mundial com a França em 2018. O atacante soma 130 milhões de seguidores na plataforma. Atualmente com 12 gols em Copas, ele pode igualar ou até ultrapassar o alemão Miroslav Klose, que soma 16.
Em quinto lugar vem o egípcio Mohamed Salah, com 65,3 milhões no Instagram. Em sexto aparece Vini Jr, com 59,8 milhões de seguidores. Na sequência aparecem o colombiano James Rodríguez (50,1 milhões) e o espanhol Lamine Yamal (43,1 milhões).
Por fim, o ranking dos dez primeiros é fechada pelo inglês Jude Bellingham, com 41,2 milhões, e pelo norueguês Erling Haaland, com 40,5 milhões.
Veja a lista dos jogadores mais seguidos do Instagram
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- Cristiano Ronaldo (Portugal) – 665 milhões
- Lionel Messi (Argentina) – 506 milhões
- Neymar Jr. (Brasil) – 233 milhões
- Kylian Mbappé (França) – 130 milhões
- Mohamed Salah (Egito) – 65,3 milhões
- Vinicius Jr. (Brasil) – 59,8 milhões
- James Rodríguez (Colômbia) – 50,1 milhões
- Lamine Yamal (Espanha) – 43,1 milhões
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 41,2 milhões
- Erling Haaland (Noruega) – 40,5 milhões
- Luka Modric (Croácia) – 38,5 milhões
- Kevin de Bruyne (Bélgica) – 26,2 milhões
- Achraf Hakimi (Marrocos) – 23,3 milhões
- Pedri (Espanha) – 22,4 milhões
- Casemiro (Brasil) – 22,2 milhões
- Marcus Rashford (Inglaterra) – 22,2 milhões
- Federico Valverde (Uruguai) – 21,5 milhões
- Ousmane Dembelé (França) – 20,9 milhões
- Memphis Depay (Holanda) – 19,9 milhões
- Raphinha (Brasil) – 19,6 milhões
- Gavi (Espanha) – 19,4 milhões
- Harry Kane (Inglaterra) – 18,2 milhões
- Endrick (Brasil) – 17,9 milhões
- Thibaut Courtois (Bélgica) – 17,8 milhões
- Arda Guler (Turquia) – 17,7 milhões
- Virgil Van Dijk (Holanda) – 17,2 milhões
- Sadio Mané (Senegal) – 17 milhões
- N’Golo Kanté (França) – 16,2 milhões
- David Alaba (Áustria) – 15,2 milhões
- Manuel Neuer (Alemanha) – 14,5 milhões
- Frenk De Jong (Holanda) – 14,4 milhões
- Son Heung-min (Coreia do Sul) – 14,3 milhões
- Rodrigo De Paul (Argentina) – 14 milhões
- Emiliano Martínez (Argentina) – 14 milhões
- João Félix (Portugal) – 12,9 milhões
- Brahim Diaz (Marrocos) – 12,6 milhões
- Ryad Mahrez (Argélia) – 12,2 milhões
- Lucas Paquetá (Brasil) – 12,2 milhões
- Lautaro Martínez (Argentina) – 11,6 milhões
- Bruno Fernandes (Portugal) – 10,9 milhões