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Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar; Veja os jogadores mais seguidos da Copa

Brasil é o único país com dois representantes no Top-10

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Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar… Veja os jogadores mais seguidos da Copa -

Principal nome da Seleção Brasileira, Neymar é o terceiro jogador mais seguido da Copa do Mundo nas redes sociais. O camisa 10 acumula 233 milhões de seguidores no Instagram, perdendo apenas para Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, na medição desta terça-feira (2). Aliás, o Brasil é o único país com dois representantes no Top-10. Afinal, Vini Jr ocupa a sexta posição.

Neymar está em sua quarta Copa do Mundo, após disputar em 2014, 2018 e 2022. Dessa maneira, segue como uma das personalidades mais conhecidas do esporte mundial. O atacante teve uma trajetória vitoriosa na Europa, atuando por Barcelona e PSG, além de ser o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira.

Cristiano Ronaldo no topo absoluto

Disparado no topo está Cristiano Ronaldo, que possui 655 milhões de seguidores. O gajo não lidera apenas entre os jogadores convocados para a Copa do Mundo: ele detém o recorde de pessoa mais seguida da história do Instagram. Em segundo vem Lionel Messi, que soma 506 milhões. Os dois craques participarão de sua sexta edição de Mundiais e, juntos, somam quase 1,2 bilhão de seguidores na rede social.

Logo atrás de Neymar, vem Kylian Mbappé, seu ex-companheiro de PSG e campeão mundial com a França em 2018. O atacante soma 130 milhões de seguidores na plataforma. Atualmente com 12 gols em Copas, ele pode igualar ou até ultrapassar o alemão Miroslav Klose, que soma 16.

Em quinto lugar vem o egípcio Mohamed Salah, com 65,3 milhões no Instagram. Em sexto aparece Vini Jr, com 59,8 milhões de seguidores. Na sequência aparecem o colombiano James Rodríguez (50,1 milhões) e o espanhol Lamine Yamal (43,1 milhões).

Por fim, o ranking dos dez primeiros é fechada pelo inglês Jude Bellingham, com 41,2 milhões, e pelo norueguês Erling Haaland, com 40,5 milhões.

Veja a lista dos jogadores mais seguidos do Instagram

    1. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 665 milhões
    2. Lionel Messi (Argentina) – 506 milhões
    3. Neymar Jr. (Brasil) – 233 milhões
    4. Kylian Mbappé (França) – 130 milhões
    5. Mohamed Salah (Egito) – 65,3 milhões
    6. Vinicius Jr. (Brasil) – 59,8 milhões
    7. James Rodríguez (Colômbia) – 50,1 milhões
    8. Lamine Yamal (Espanha) – 43,1 milhões
    9. Jude Bellingham (Inglaterra) – 41,2 milhões
    10. Erling Haaland (Noruega) – 40,5 milhões
    11. Luka Modric (Croácia) – 38,5 milhões
    12. Kevin de Bruyne (Bélgica) – 26,2 milhões
    13. Achraf Hakimi (Marrocos) – 23,3 milhões
    14. Pedri (Espanha) – 22,4 milhões
    15. Casemiro (Brasil) – 22,2 milhões
    16. Marcus Rashford (Inglaterra) – 22,2 milhões
    17. Federico Valverde (Uruguai) – 21,5 milhões
    18. Ousmane Dembelé (França) – 20,9 milhões
    19. Memphis Depay (Holanda) – 19,9 milhões
    20. Raphinha (Brasil) – 19,6 milhões
    21. Gavi (Espanha) – 19,4 milhões
    22. Harry Kane (Inglaterra) – 18,2 milhões
    23. Endrick (Brasil) – 17,9 milhões
    24. Thibaut Courtois (Bélgica) – 17,8 milhões
    25. Arda Guler (Turquia) – 17,7 milhões
    26. Virgil Van Dijk (Holanda) – 17,2 milhões
    27. Sadio Mané (Senegal) – 17 milhões
    28. N’Golo Kanté (França) – 16,2 milhões
    29. David Alaba (Áustria) – 15,2 milhões
    30. Manuel Neuer (Alemanha) – 14,5 milhões
    31. Frenk De Jong (Holanda) – 14,4 milhões
    32. Son Heung-min (Coreia do Sul) – 14,3 milhões
    33. Rodrigo De Paul (Argentina) – 14 milhões
    34. Emiliano Martínez (Argentina) – 14 milhões
    35. João Félix (Portugal) – 12,9 milhões
    36. Brahim Diaz (Marrocos) – 12,6 milhões
    37. Ryad Mahrez (Argélia) – 12,2 milhões
    38. Lucas Paquetá (Brasil) – 12,2 milhões
    39. Lautaro Martínez (Argentina) – 11,6 milhões
    40. Bruno Fernandes (Portugal) – 10,9 milhões

 


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