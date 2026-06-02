Presidente da Associação do Uruguai se diz confiante por Arrascaeta

A lesão de Giorgian de Arrascaeta virou assunto até mesmo para o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. Nesta terça-feira (2/6), em encontro com Orsi, o presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, falou com o chefe de estado sobre a situação do craque do Flamengo.

De Arrascaeta, afinal, sofreu lesão em uma das panturrilhas e corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo, algo que só será definido após o resultado dos exames junto à equipe médica da Celeste. Assim, Alonso se disse otimista quanto à participação de Arrasca na Copa.

LEIA MAIS: Veja os times brasileiros com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo

“Ainda não, não há nada, embora estejamos confiantes de que não o impedirá de jogar na Copa do Mundo. Esperamos que seja esse o caso, mas ainda não temos confirmação”, afirmou Ignacio Alonso.

Vale lembrar que Arrascaeta já vinha em recuperação de lesão na clávicula direita. Fora durante partida do Flamengo contra o Estudiantes (ARG), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Na ocasião, ele saiu ainda aos 15′ da primeira etapa com dores no ombro direito, encaminhando-se diretamente a um hospital próximo ao estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

Dessa forma, após detecção de fratura na região, o uruguaio passou por cirurgia para corrigir o problema. Mesmo lesionado, ganhou oportunidade com Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.