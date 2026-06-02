Liverpool chega a acordo para contratar novo treinador

O Liverpool está muito próximo de definir quem será o seu novo treinador. De acordo com informações divulgadas pelo The Athletic nesta terça-feira (2), o clube chegou a um acordo verbal com o espanhol Andoni Iraola, que deve assumir o comando da equipe para a próxima temporada.

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Aos 43 anos, Iraola ganhou força nos bastidores nos últimos dias e rapidamente se tornou o principal candidato para substituir Arne Slot, cuja saída foi confirmada no último fim de semana.

A expectativa é que o treinador assine um contrato de dois anos com os Reds. Atualmente, Iraola ainda possui vínculo com o Bournemouth até o fim de junho, mas o acordo para sua chegada a Anfield já estaria encaminhado.

O diretor esportivo Richard Hughes conduziu as negociações e utilizou seu conhecimento sobre o trabalho do treinador para avançar no acordo. Foi ele quem levou Iraola ao Bournemouth em 2023, quando o técnico assumiu a equipe após a saída de Gary O’Neil.

Caso não haja mudanças de última hora, o Liverpool pretende oficializar a contratação e apresentar seu novo treinador nos próximos dias.

Destaque no Bournemouth chamou a atenção do Liverpool

O desempenho de Iraola no Bournemouth foi um dos fatores que mais pesaram na escolha. Em três temporadas à frente do clube, ele conduziu a equipe a campanhas consistentes na Premier League, terminando nas posições de 12º, 9º e 6º lugar. Além disso, garantiu uma classificação inédita para a Liga Europa, feito histórico para o clube inglês.

A chegada do espanhol acontece após a saída de Arne Slot. Campeão da Premier League logo em sua primeira temporada no Liverpool, em 2024/25, o treinador holandês não conseguiu repetir o mesmo desempenho no ano seguinte. Sem títulos conquistados e enfrentando dificuldades para assegurar uma vaga na próxima Champions, acabou deixando o cargo ao final da temporada.

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