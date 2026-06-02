Polícia dispersa torcedores e impede espera por ônibus da Seleção em treino nos EUA

A chegada da Seleção Brasileira ao centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, teve um contratempo para os torcedores que aguardavam a delegação nesta terça-feira (02/6). Cerca de uma hora e meia antes do início das atividades, um grupo de aproximadamente 30 pessoas se reuniu nas proximidades do CT para acompanhar a passagem do ônibus da equipe. No entanto, a polícia local pediu que todos deixassem o local.

Segundo relatou o J10, os torcedores estavam afastados da entrada principal do complexo e não tinham a intenção de acompanhar o treinamento, que já estava fechado ao público. O objetivo era apenas ver a chegada dos jogadores e acenar para a delegação brasileira.

A polícia alegou motivos de segurança para a retirada do grupo. Além disso, o centro de treinamento do New York Red Bulls é considerado uma propriedade privada, o que restringe a permanência de pessoas não autorizadas nas proximidades.

A abordagem ocorreu de forma tranquila e educada. Após a orientação dos policiais, os torcedores deixaram o local sem qualquer incidente.

Imprensa também ficou sem imagens da Seleção

A operação de segurança também impactou o trabalho da imprensa. Profissionais de comunicação estavam posicionados para registrar a chegada da Seleção ao CT, mas o ônibus utilizou um acesso alternativo e entrou por outro lado do complexo.

Com isso, não houve imagens da chegada da delegação nem do desembarque dos jogadores para o primeiro treinamento em solo norte-americano.

Torcedores mantêm expectativa para treino aberto

Apesar da frustração, muitos brasileiros que vivem na região ainda esperam ter contato com a Seleção nos próximos dias. A expectativa está voltada para a atividade que a CBF pretende abrir à comunidade.

“Vamos tentar entrar amanhã para o treino. Estamos esperando mais notícias de como a gente faz para conseguir esses tickets para ver amanhã ali o treino para a comunidade”, disse uma torcedora presente no local.

Entre os jogadores mais aguardados pelos fãs aparecem alguns dos principais nomes do elenco como Neymar e Raphinha.

Além disso, moradores da região também relataram dificuldades para conseguir ingressos para os jogos da Copa do Mundo.

“Os ingressos estão bem caros”, afirmou Luiz, brasileiro que vive a cerca de 15 minutos do centro de treinamento.

Ao detalhar os valores encontrados, ele explicou:

“Ticket média a partir de 1.400, 1.700 dólares. Na realidade, hoje em dia, não dá.

Mesmo assim, a confiança na campanha brasileira permanece.

“Bom, eu gosto de futebol, então quem tiver para ver ali, deseja sorte, esperar que joguem bem e não tirem o pé. A gente acredita”, finalizou.

A Seleção está concentrada em Nova Jersey e segue a preparação para o amistoso contra o Egito, no próximo sábado (06/6), último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo.

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