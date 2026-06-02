Cruzeiro faz nova proposta ao Racing por Gabriel Rojas

O Cruzeiro tem como prioridade a lateral e já começa a se mexer para a janela de transferências do meio do ano. O clube formalizou uma nova proposta ao Racing pelo lateral-esquerdo Gabriel Rojas, de 28 anos. De acordo com o site “No Ataque”, a Raposa aumentou a oferta e ofereceu ao clube argentino 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões na cotação atual).

Inicialmente, o Cruzeiro fez uma investida na casa dos US$ 4 milhões (R$ 20,2 milhões, na cotação atual). Porém, o Racing pede aproximadamente US$ 7 milhões (R$ 35,4 milhões) para negociar o jogador. Entretanto, o clube argentino pode reduzir a pedida.

A diretoria do Cruzeiro, aliás, teve um encontro com o staff de Gabriel Rojas, no último domingo. Na reunião, foi apresentado o projeto esportivo do clube e o planejamento em relação ao jogador. Mesmo ainda sem acerto entre as partes, Rojas considera a chegada ao Brasil como um passo importante na carreira.

O movimento dos dirigentes celestes tem uma explicação. Afinal, o jovem Kauã Prates está perto de reforçar o Borussia Dortmund, da Alemanha. A transferência, porém, ocorrerá em agosto, quando o atleta completará a maioridade. Assim, o clube já se movimenta para suprir a futura ausência.

Além disso, Kaiki deve ser alvo do mercado europeu, após destaque desde o ano passado e presença na lista larga de Carlo Ancelotti para a Copa. Além disso, ele não iniciou as conversas para uma possível renovação.

Gabriel Rojas

No Racing desde 2023, o defensor argentino Gabriel Rojas acumula 141 partidas oficiais, cinco gols e 22 assistências pelo clube. O jogador também soma passagens por San Lorenzo, Peñarol (Uruguai) e Querétaro (México). Suas boas atuações o levaram a integrar a pré-lista da Seleção Argentina para a Copa do Mundo.

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