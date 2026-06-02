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Presidente da Associação Uruguaia confia na participação de Arrascaeta na Copa

Presidente da Associação Uruguaia confia na participação de Arrascaeta na Copa
Presidente da Associação Uruguaia confia na participação de Arrascaeta na Copa -

A apreensão sobre a participação de Arrascaeta na Copa do Mundo chegou até o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. No entanto, o mandatário da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, em encontro com o chefe de estado, utilizou um tom otimista para falar da presença do camisa 10 do Flamengo na competição.

Arrascaeta sofreu uma lesão na panturrilha em treino com a seleção e realizará exames para saber a gravidade do problema. Vale destacar que o meio-campista já estava recuperado de cirurgia na clavícula direita realizada no início de maio.

Assim, o presidente da AUF comentou que ainda não há o resultado dos exames feitos pelo jogador.

“Ainda não, não há nada, embora estejamos confiantes de que não o impedirá de jogar na Copa do Mundo. Esperamos que seja esse o caso, mas ainda não temos confirmação”, disse Ignacio Alonso, após encontro com o presidente do Uruguai.

Segundo as regras da Fifa, um jogador pode ser cortado e substituído até 24 horas antes do início do primeiro jogo da competição. Contudo, o atleta que for chamado precisa constar na lista prévia divulgada por cada seleção.

O Uruguai estreia diante da Arábia Saudita, no dia 15 de junho, em Miami. Espanha e Cabo Verde completam o Grupo H.

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