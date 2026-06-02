Presidente da Associação Uruguaia confia na participação de Arrascaeta na Copa

A apreensão sobre a participação de Arrascaeta na Copa do Mundo chegou até o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. No entanto, o mandatário da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, em encontro com o chefe de estado, utilizou um tom otimista para falar da presença do camisa 10 do Flamengo na competição.

Arrascaeta sofreu uma lesão na panturrilha em treino com a seleção e realizará exames para saber a gravidade do problema. Vale destacar que o meio-campista já estava recuperado de cirurgia na clavícula direita realizada no início de maio.

Assim, o presidente da AUF comentou que ainda não há o resultado dos exames feitos pelo jogador.

“Ainda não, não há nada, embora estejamos confiantes de que não o impedirá de jogar na Copa do Mundo. Esperamos que seja esse o caso, mas ainda não temos confirmação”, disse Ignacio Alonso, após encontro com o presidente do Uruguai.

Segundo as regras da Fifa, um jogador pode ser cortado e substituído até 24 horas antes do início do primeiro jogo da competição. Contudo, o atleta que for chamado precisa constar na lista prévia divulgada por cada seleção.

O Uruguai estreia diante da Arábia Saudita, no dia 15 de junho, em Miami. Espanha e Cabo Verde completam o Grupo H.

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