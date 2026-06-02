Freytes entra na mira de clubes europeus e pode deixar o Fluminense

Juan Freytes voltou a movimentar os bastidores do Fluminense nesta terça-feira (2). Alvo de críticas de parte da torcida na temporada, o defensor argentino entrou no radar do mercado europeu e pode ser negociado na janela de transferências do meio do ano. Bologna, da Itália, segue interessado em contratar o jogador. Além disso, dois clubes da Turquia também monitoram a situação do atleta, de acordo com o “Central Fluminense”.

O interesse dos italianos, inclusive, não é de hoje. No começo do ano, o jornal Corriere dello Sport revelou que o Bologna estudava uma oferta inicial de 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões). Agora, novos rumores indicam que uma nova investida pode atingir a casa dos 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 52 milhões). Até o momento, não chegou nada oficial para o Fluminense.

Freytes é titular absoluto com o técnico Luis Zubeldía, embora siga dividindo opiniões nas arquibancadas. Caso a venda se concretize, a diretoria tricolor tende a se esforçar ainda mais para contrtar o zagueiro Nino, que hoje atua no Zenit. O jogador, afinal, fez parte da conquista da Libertadores 2023 pelo clube.

Desde seu anúncio em janeiro de 2025, Freytes entrou em campo 91 vezes com a camisa do Fluminense. Em 2026, ele já acumula 29 jogos pelo Tricolor, que fez 36 partidas na temporada. Além do argentino, o Flu conta com Jemmes, Ignácio, Millan e Igor Rabello, além do jovem Davi Schuindt, tratado como uma das principais promessas da base para o setor.

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