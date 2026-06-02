Copa do Mundo: Decreto proíbe amistoso entre RD Congo x Chile por risco de ebola

Classificada para a Copa do Mundo pela primeira vez desde que se tornou República Democrática do Congo, a seleção está na sua preparação para a disputa do Mundial e tem um amistoso marcado contra o Chile, para o próximo dia 9 de junho.

Contudo, a partida corre um sério risco de não acontecer. A epidemia de casos de ebola na RD Congo fez com que a prefeitura do município de La Línea de la Concepción, na Espanha, emitisse um decreto para tentar impedir a realização do jogo.

De acordo com o prefeito, Juan Franco, a decisão legislativa foi tomada “de forma preventiva” e que a mesma está “seguindo as indicações da autoridade de saúde da Andaluzia”. O amistoso entre RD Congo e Chile está marcado para ser disputado no Estádio Municipal de La Línea de la Concepción, em Cádiz.

“Lamentamos ter que tomar esta decisão, pois a partida é um atrativo para a cidade. Mas consideramos a situação sanitária na RD Congo e entendemos que as documentações apresentadas não comprovam que não haja risco. Esta é a decisão mais prudente”, disse Juan Franco para a imprensa local.

A epidemia de Ebola tem sido uma das grandes preocupações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do continente africano. A República Democrática do Congo e Uganda são os países que tem sofrido com o maior número de casos. Segundo o CDC, há uma estimativa de 263 casos confirmados da doença nos dois países. Além disso, outros 1,1 mil casos suspeitos ainda estão sendo investigados pela entidade.

A República Democrática do Congo volta a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos – quando disputou pela primeira vez, o país tinha nome de Zaire. RD Congo estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra Portugal, pelo Grupo K. Já na segunda rodada, o duelo será contra a Colômbia, no dia 23. Por fim, encerra sua participação na fase de grupos contra o Uzbequistão, no dia 27.