Real Madrid aposta em lateral campeão na Itália para reforçar elenco

O Real Madrid está muito perto de anunciar mais um reforço para a próxima temporada. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, o clube espanhol decidiu investir em Denzel Dumfries, da Inter de Milão, para fortalecer a lateral direita e aumentar a concorrência no setor, que já conta com Trent Alexander-Arnold.

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A negociação avançou rapidamente graças à cláusula de rescisão do jogador, fixada em 20 milhões de euros (R$ 116,8 milhões). Considerado um valor acessível para os padrões do mercado europeu, o montante foi suficiente para os merengues encaminharem a contratação do holandês.

A movimentação acontece após a saída de Daniel Carvajal, que deixou o clube ao término de seu contrato. Com isso, a diretoria passou a buscar uma reposição experiente para a posição e encontrou em Dumfries o perfil desejado.

Embora tivesse vínculo com a Inter de Milão por mais duas temporadas, o lateral de 30 anos aceitou o projeto esportivo apresentado pelo Real Madrid e deve seguir carreira na Espanha. A perspectiva de trabalhar com José Mourinho, que está próximo de assumir o comando técnico da equipe, também teria pesado na decisão.

Real Madrid analisou outros nomes para a posição

No entanto, antes de definir o nome de Dumfries como prioridade, o clube avaliou outras opções no mercado. O espanhol Pedro Porro, do Tottenham, esteve entre os candidatos, mas os valores exigidos pelos ingleses foram considerados elevados. Outro jogador monitorado foi Iván Fresneda, que também apareceu no radar da diretoria.

Durante cinco temporadas em Milão, Dumfries conquistou dois títulos do Campeonato Italiano, três Copas da Itália e três Supercopas. Na última temporada, contribuiu com cinco gols e duas assistências em 28 partidas.

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