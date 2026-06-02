Seleção Brasileira realiza primeiro treino em solo norte-americano

A Seleção Brasileira realizou nesta terça-feira (03/6) o primeiro treinamento em solo norte-americano com praticamente todo o elenco à disposição. No CT do New York Red Bulls, em Nova Jersey, Carlo Ancelotti comandou a atividade contando com 25 dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo.

A única ausência segue sendo Neymar. O camisa 10 permanece em tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e não participou dos trabalhos com o restante do grupo.

A principal novidade foi a presença dos três jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões no último sábado (31/5). Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli, treinaram normalmente e passam a ficar à disposição da comissão técnica para os próximos compromissos da Seleção.

O trio não participou da preparação realizada na Granja Comary, em Teresópolis, já que estava envolvido na decisão europeia entre PSG e Arsenal.

Seleção Brasileira faz treino fechado

A atividade ocorreu com portões fechados para a imprensa. A CBF transmitiu apenas os 15 minutos iniciais do treinamento, período em que foi possível acompanhar uma conversa de Carlo Ancelotti com os jogadores e parte do aquecimento.

A comissão técnica aproveita os primeiros dias nos Estados Unidos para definir os ajustes finais da equipe antes da estreia na Copa do Mundo.

O amistoso contra o Egito, marcado para sábado (06/6), em Cleveland, será o último teste antes do início da competição e deve servir para novas observações do treinador italiano.

Aliás, a tendência é que Ancelotti promova alterações na equipe que iniciou o amistoso contra o Panamá. Marquinhos e Gabriel Magalhães, considerados os titulares da defesa, devem assumir as vagas de Bremer e Léo Pereira. A dupla ainda não atuou junta durante esta preparação por conta dos compromissos dos dois clubes na final da Champions League.

Contudo, apesar das mudanças praticamente definidas no sistema defensivo, a comissão técnica ainda avalia outras possibilidades para a formação que enfrentará o Egito.

Segurança reforçada afasta torcedores

Antes do início do treinamento, um grupo de aproximadamente 30 pessoas se reuniu nas proximidades do CT com o objetivo de acompanhar a chegada da delegação brasileira.

No entanto, a polícia local pediu que os torcedores deixassem o local. Segundo relatou o J10, o grupo estava afastado da entrada principal do complexo e pretendia apenas ver a passagem do ônibus da Seleção.

Aliás, as autoridades justificaram a medida por questões de segurança. Além disso, o centro de treinamento do New York Red Bulls é uma propriedade privada. Assim, impede a permanência de pessoas não autorizadas nas imediações.

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