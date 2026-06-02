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Conselho do São Paulo rejeita proposta de afastamento de Olten Ayres

Conselho do São Paulo rejeita proposta de afastamento de Olten Ayres
Conselho do São Paulo rejeita proposta de afastamento de Olten Ayres -

O Conselho Deliberativo do São Paulo rejeitou, nesta terça-feira (2/6), a proposta de suspensão de Olten Ayres de Abreu Júnior da presidência do órgão por 120 dias. A decisão foi apertada com 120 votos contrários à medida, contra 118 favoráveis. Ele estava fora do cargo desde maio, quando decidiu se afastar temporariamente para apresentar sua defesa à Comissão de Ética.

Mesmo com a decisão, o Conselho Deliberativo ainda avaliará a suspensão definitiva do dirigente, embora ninguém tenha definido a data da sessão até o momento.

O caso de Olten começou em abril no São Paulo. O presidente do clube, Harry Massis, protocolou uma denúncia por gestão temerária contra o presidente do Conselho Deliberativo. No dia 14 de maio, ele se licenciou temporariamente do cargo de presidente do Conselho. Ele, afinal, costurou um acordo com o vice-presidente do órgão, João Farias, e com o presidente da Comissão de Ética, Antônio Maria Patiño, para garantir prazo e estruturar sua defesa.

Divergências sobre uma proposta de reforma estatutária originaram a denúncia de Harry. O episódio, portanto, deflagrou uma crise entre os poderes do São Paulo nos últimos meses.

Além da Comissão de Ética do clube, a Polícia Civil instaurou, em 7 de maio, um inquérito para apurar uma suspeita de falsidade ideológica envolvendo um parecer do Conselho Consultivo. A investigação, afinal, busca esclarecer as circunstâncias da elaboração e da utilização do documento.

Olten Ayres se manifesta

Olten Ayres, ele diz que “recebe com serenidade, respeito e senso de responsabilidade institucional a decisão do Conselho”. Além disso, diz que o órgão “reconheceu a improcedência das acusações apresentadas no âmbito do processo administrativo disciplinar.”

“A decisão confirma o que Olten Ayres, sustentou desde o início: não houve ato irregular, desvio de finalidade, gestão temerária, obtenção de benefício pessoal ou qualquer conduta praticada em prejuízo do São Paulo. Houve, sim, o exercício regular das atribuições da Presidência do Conselho Deliberativo, com observância ao Estatuto Social, aos ritos internos, à autonomia dos órgãos competentes e às garantias do contraditório e da ampla defesa.”

“O Conselho Deliberativo é um dos Poderes do São Paulo Futebol Clube e deve permanecer como espaço de independência, equilíbrio, responsabilidade e segurança jurídica. Quando as garantias estatutárias são preservadas, não se protege apenas uma pessoa. Protege-se a própria instituição.”

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