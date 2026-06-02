Conselho do São Paulo rejeita proposta de afastamento de Olten Ayres

O Conselho Deliberativo do São Paulo rejeitou, nesta terça-feira (2/6), a proposta de suspensão de Olten Ayres de Abreu Júnior da presidência do órgão por 120 dias. A decisão foi apertada com 120 votos contrários à medida, contra 118 favoráveis. Ele estava fora do cargo desde maio, quando decidiu se afastar temporariamente para apresentar sua defesa à Comissão de Ética.

Mesmo com a decisão, o Conselho Deliberativo ainda avaliará a suspensão definitiva do dirigente, embora ninguém tenha definido a data da sessão até o momento.

O caso de Olten começou em abril no São Paulo. O presidente do clube, Harry Massis, protocolou uma denúncia por gestão temerária contra o presidente do Conselho Deliberativo. No dia 14 de maio, ele se licenciou temporariamente do cargo de presidente do Conselho. Ele, afinal, costurou um acordo com o vice-presidente do órgão, João Farias, e com o presidente da Comissão de Ética, Antônio Maria Patiño, para garantir prazo e estruturar sua defesa.

Divergências sobre uma proposta de reforma estatutária originaram a denúncia de Harry. O episódio, portanto, deflagrou uma crise entre os poderes do São Paulo nos últimos meses.

Além da Comissão de Ética do clube, a Polícia Civil instaurou, em 7 de maio, um inquérito para apurar uma suspeita de falsidade ideológica envolvendo um parecer do Conselho Consultivo. A investigação, afinal, busca esclarecer as circunstâncias da elaboração e da utilização do documento.

Olten Ayres se manifesta

Olten Ayres, ele diz que “recebe com serenidade, respeito e senso de responsabilidade institucional a decisão do Conselho”. Além disso, diz que o órgão “reconheceu a improcedência das acusações apresentadas no âmbito do processo administrativo disciplinar.”

“A decisão confirma o que Olten Ayres, sustentou desde o início: não houve ato irregular, desvio de finalidade, gestão temerária, obtenção de benefício pessoal ou qualquer conduta praticada em prejuízo do São Paulo. Houve, sim, o exercício regular das atribuições da Presidência do Conselho Deliberativo, com observância ao Estatuto Social, aos ritos internos, à autonomia dos órgãos competentes e às garantias do contraditório e da ampla defesa.”

“O Conselho Deliberativo é um dos Poderes do São Paulo Futebol Clube e deve permanecer como espaço de independência, equilíbrio, responsabilidade e segurança jurídica. Quando as garantias estatutárias são preservadas, não se protege apenas uma pessoa. Protege-se a própria instituição.”

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