São Paulo define programação e quer amistosos durante a Copa

A programação durante a pausa do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo já foi definida. Os jogadores entraram de férias após a derrota por 1 a 0 para o Remo, no último domingo, e se reapresentam no dia 17 de junho, às 14h (de Brasília), no CT da Barra Funda.

Após o retorno às atividades, o plantel tricolor terá pouco mais de um mês para o próximo confronto. Afinal, no dia 22 de julho, encara o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Neste período, os jogadores farão uma intertemporada no CT da Barra Funda.

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O técnico Dorival Júnior pretende avaliar o nível físico e técnico do elenco em pelo menos dois amistosos. Contudo, a diretoria do São Paulo ainda não definiu os possíveis adversários.

Aliás, dois jogadores seguirão processo de recuperação no REFFIS Plus no período de férias. O zagueiro Sabino, que trata uma lesão na região posterior da coxa direita, e Lucas Moura, que sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles da perda direita, manterão seus protocolos de fisioterapia.

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