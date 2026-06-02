Ancelotti comanda dois treinos da Seleção nesta quarta, com um aberto ao público

A Seleção Brasileira terá uma quarta-feira (03/6) de trabalho intenso em Nova Jersey. No segundo dia de preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, o técnico Carlo Ancelotti comandará duas atividades com o elenco. O primeiro treinamento acontecerá pela manhã no CT de Morristown, enquanto o segundo está programado para o fim da tarde.

A atividade vespertina faz parte do programa “Sessões de Treinamento Comunitário”, iniciativa organizada pela Fifa para aproximar as seleções da população local durante o Mundial. As 48 equipes participantes da Copa do Mundo realizarão ao menos um treino aberto à comunidade.

A distribuição dos ingressos varia de acordo com a cidade-sede. Em geral, a prioridade é destinada a crianças e estudantes da região.

Seleção já treinou em solo norte-americano

Nesta terça-feira (02/6), poucas horas após desembarcar em Nova Jersey, a Seleção realizou o primeiro treinamento nos Estados Unidos. A atividade ocorreu menos de 12 horas depois da chegada da delegação ao país. Diferentemente do que acontecerá nesta quarta-feira, o trabalho foi completamente fechado. A imprensa não teve acesso ao treinamento e sequer pôde se aproximar do centro de treinamento utilizado pela equipe.

A logística da Seleção durante a Copa segue protocolos definidos pela Fifa. O esquema de segurança envolve monitoramento constante nas proximidades do hotel da delegação, em Basking Ridge, e também do CT em Morristown.

Cerca de uma hora e meia antes do início das atividades, um grupo de aproximadamente 30 pessoas se reuniu nas proximidades do CT para acompanhar a passagem do ônibus da equipe. No entanto, a polícia local pediu que todos deixassem o local.

Aliás, segundo relatou o J10, os torcedores estavam afastados da entrada principal do complexo e não tinham a intenção de acompanhar o treinamento, que já estava fechado ao público. O objetivo era apenas ver a chegada dos jogadores e acenar para a delegação brasileira.