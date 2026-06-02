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Ancelotti comanda dois treinos da Seleção nesta quarta, com um aberto ao público

Primeiro treinamento acontecerá pela manhã no CT de Morristown

Ancelotti comanda dois treinos da Seleção nesta quarta, com um aberto ao público
Ancelotti comanda dois treinos da Seleção nesta quarta, com um aberto ao público -

A Seleção Brasileira terá uma quarta-feira (03/6) de trabalho intenso em Nova Jersey. No segundo dia de preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, o técnico Carlo Ancelotti comandará duas atividades com o elenco. O primeiro treinamento acontecerá pela manhã no CT de Morristown, enquanto o segundo está programado para o fim da tarde.

A atividade vespertina faz parte do programa “Sessões de Treinamento Comunitário”, iniciativa organizada pela Fifa para aproximar as seleções da população local durante o Mundial. As 48 equipes participantes da Copa do Mundo realizarão ao menos um treino aberto à comunidade.

A distribuição dos ingressos varia de acordo com a cidade-sede. Em geral, a prioridade é destinada a crianças e estudantes da região.

Seleção já treinou em solo norte-americano

Nesta terça-feira (02/6), poucas horas após desembarcar em Nova Jersey, a Seleção realizou o primeiro treinamento nos Estados Unidos. A atividade ocorreu menos de 12 horas depois da chegada da delegação ao país. Diferentemente do que acontecerá nesta quarta-feira, o trabalho foi completamente fechado. A imprensa não teve acesso ao treinamento e sequer pôde se aproximar do centro de treinamento utilizado pela equipe.

A logística da Seleção durante a Copa segue protocolos definidos pela Fifa. O esquema de segurança envolve monitoramento constante nas proximidades do hotel da delegação, em Basking Ridge, e também do CT em Morristown.

Cerca de uma hora e meia antes do início das atividades, um grupo de aproximadamente 30 pessoas se reuniu nas proximidades do CT para acompanhar a passagem do ônibus da equipe. No entanto, a polícia local pediu que todos deixassem o local.

Aliás, segundo relatou o J10, os torcedores estavam afastados da entrada principal do complexo e não tinham a intenção de acompanhar o treinamento, que já estava fechado ao público. O objetivo era apenas ver a chegada dos jogadores e acenar para a delegação brasileira.

 

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