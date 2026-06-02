Clube do Catar aciona Fifa por dívida do Santos

O Al-Markhiya, do Catar, entrou com um processo na Fifa contra o Santos. De arcodo com o clube catári, o Peixe descumpriu o que combinou no empréstimo e na rescisão antecipada do vínculo com o atacante gambiano Yusupha Njie, que não entrou em campo pelo time santista. O tema, assim, está na Corte Arbitral do Esporte da Fifa.

Em dezembro do ano passado, a Fifa deu ganho parcial para a equipe asiática. O Peixe, entretanto, recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS/CAS) e ainda aguarda pelo julgamento do caso. Caso seja novamente condenado e não pague a dívida, o clube pode ficar três janelas do mercado sem contratar jogadores.

O valor total da dívida, com as multas inclusas, ficou em 399 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões). Além disso, a Fifa também determinou que Santos arque integralmente com as custas processuais, no valor de 25 mil dólares (cerca de R$ 125,9 mil).

Yusupha Njie permaneceu no Santos por três meses, mas nunca chegou a atuar pelo clube. Ele esteve na relação apenas na derrota para a Chapecoense por 3 a 2, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, ele não deixou o banco de reservas. Atualmente, ele está emprestado pelo Al-Markhiya ao Al-Wakrah, também do Catar.