Manchester United acerta chegada de brasileiro para o meio-campo

O Manchester United está muito perto de concluir a contratação do volante brasileiro Éderson, um dos destaques da Atalanta nas últimas temporadas. De acordo com informações divulgadas pelo The Athletic, nesta terça-feira (2), os clubes já chegaram a um acordo pela transferência do jogador para Old Trafford.

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A negociação foi fechada por 40,5 milhões de euros (R$ 236,5 milhões), com a possibilidade de mais 4,5 milhões de euros (R$ 26,3 milhões) em bônus relacionados ao desempenho do atleta e da equipe ao longo do contrato.

Os detalhes salariais e contratuais também já foram acertados. A expectativa é que Éderson assine vínculo até junho de 2030, com opção de renovação por mais uma temporada. Neste momento, restam apenas os exames médicos e os procedimentos burocráticos para que a transferência aconteça.

O meio-campista de 26 anos despertava o interesse de diversos clubes importantes do futebol europeu, mas priorizou o projeto apresentado pelo Manchester United. Além disso, o fato de possuir contrato com a Atalanta até 2027 ajudou a viabilizar uma negociação por valores considerados mais acessíveis do que aqueles especulados anteriormente no mercado.

A chegada de Éderson representa um dos primeiros movimentos do United para reformular o meio-campo. Com a saída de Casemiro e o retorno da equipe à Champions na temporada 2026/27, a diretoria entende que será necessário ampliar as opções no setor.

Por isso, a tendência é que o clube siga ativo no mercado em busca de novos reforços, especialmente se outras saídas acontecerem.

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