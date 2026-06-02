Sampaoli é flagrado em roda de troca de figurinhas no Rio

Não tem hora e nem lugar para trocar figurinhas do álbum da Copa do Mundo. E até mesmo o técnico Jorge Sampaoli entrou na onda. O argentino, que está sem clube desde que deixou o Atlético, foi flagrado nesta terça-feira em uma roda de troca de figurinhas no Rio de Janeiro. O argentino estava “negociando” com um de seus quatro filhos, o pequeno Léon, de 6 anos.

A cena rapidamente chamou atenção nas redes sociais. Acostumado aos gramados, aos vestiários e à pressão das grandes competições, o treinador apareceu em um ambiente bem diferente: cercado por crianças, pais e fãs em busca das cobiçadas figurinhas repetidas.

Acabei de presenciar uma das cenas mais aleatórias da minha vida: Simplesmente Jorge Sampaoli em uma rodinha de troca de figurinhas no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/ftMXnW3u0Q — Que Jogada! (@QueJogadaQJ) June 2, 2026

Com a proximidade da Copa do Mundo, o álbum oficial voltou a mobilizar milhares de brasileiros. Pontos de troca têm se espalhado por diversas cidades do país, reunindo colecionadores de todas as idades.

Com passagens por Flamengo e Santos, além do Atlético, Sampaoli já disputou duas Copas do Mundo como treinador. A primeira, aliás, foi com a seleção do Chile, em 2014. Quatro anos depois, ele comandou a equipe de seu país.

Em 2026, Sampaoli comandou o Galo em 34 partidas, com 10 vitórias, 16 empates e oito derrotas. No primeiro trabalho, em 2020, o argentino, aliás, comandou o time em 45 partidas, com 26 vitórias, nove empates e 10 derrotas, levando o Atlético ao título do mineiro naquela temporada.

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