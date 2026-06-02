Danilo agradece ao Botafogo após convocação e destaca apoio recebido rumo à Copa

Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Danilo vive um dos momentos mais importantes da carreira. Já nos Estados Unidos com a Seleção Brasileira, o volante aproveitou a chegada ao país para publicar uma homenagem ao Botafogo, clube que defende desde 2024 e que, segundo ele, foi fundamental para a realização do sonho de disputar um Mundial.

Autor de um dos gols na vitória do Brasil sobre o Panamá, no último amistoso antes da viagem, o jogador utilizou as redes sociais para agradecer ao clube carioca pela confiança recebida após um período complicado da carreira, marcado por uma grave lesão.

Um post compartilhado por Danilo Santos (@danilo.8)

A convocação de Danilo também tem peso importante nos bastidores do Botafogo. Considerado um dos principais ativos do elenco, o volante desperta interesse do mercado internacional e pode ser negociado após a Copa do Mundo. A diretoria alvinegra trabalha com a expectativa de uma transferência na casa dos 40 milhões de euros caso o jogador tenha bom desempenho durante o torneio.

A prioridade tanto do clube quanto do atleta é uma negociação para o futebol europeu. No entanto, pessoas ligadas ao volante entendem que uma permanência no mercado brasileiro também pode estar sendo considerada caso não surjam propostas que atendam às expectativas.

Convocado, Danilo vive momento conturbado no Botafogo

Contudo, apesar da homenagem publicada nas redes sociais, a relação entre Danilo e o Botafogo passou por um momento de desgaste recentemente.

Afinal, o volante ficou fora dos últimos compromissos da equipe após manifestar o desejo de não disputar sua décima terceira partida no Campeonato Brasileiro. A estratégia visava preservar a possibilidade de transferência dentro do mercado nacional caso não conseguisse concretizar o retorno ao futebol europeu.

Mesmo com o episódio, o jogador segue valorizado internamente e embarcou para a Copa do Mundo. Além disso, é o único representante do Botafogo entre os convocados por Carlo Ancelotti. Assim, Danilo concentra as atenções na Seleção Brasileira, que finaliza a preparação nos Estados Unidos antes da estreia no torneio.

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